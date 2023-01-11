https://ria.ru/20230111/tseny-1844236901.html

В России подорожали фрукты и овощи

В России подорожали фрукты и овощи - РИА Новости, 11.01.2023

В России подорожали фрукты и овощи

Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали помидоры и... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:12

2023-01-11T19:12

2023-01-11T19:28

цены

продукты

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали помидоры и огурцы, следует из данных Росстата. "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 6,5%", - говорится в материалах статведомства. Больше всего, на 13,01%, подорожали огурцы, немного отстали помидоры - цена на них с начала года выросла на 12,87%. При этом, по данным Росстата, в 53 субъектах с начала года было зафиксировано подорожание огурцов на 10,1-38,9%, а помидоры в 50 субъектах РФ стали дороже в пределах 10,1-29,3%. Цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по РФ выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно. Капуста и картофель стали дороже на 2,35% и на 2,02%, а яблоки и бананы - на 1,52% и на 1,03%. Мясо кур с начала года подорожало на 0,2%, свинина и говядина - на 0,04% и на 0,1%. Вареная колбаса выросла в цене в среднем на 0,62%, полукопченая и копченая - на 0,13%, а сосиски и сардельки подешевели на 0,14%. В свою очередь, цены на сахарный песок и подсолнечное масло снизились на 0,4% и на 0,22%, а на куриные яйца и сливочное масло - увеличились на 0,33% и на 0,28%. Цена творога осталась неизменнной, сметаны - выросла на 0,02%, сыры подешевели на 0,03%, а пастеризованное и стерилизизованное молока - на 0,09% и на 0,1%. Гречка с начала года по 9 января стала дешевле на 1,44%, рис - на 0,76%, пшено - на 0,19%, вермишель - на 0,01%. "Цены на крупу гречневую в 73 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,2%. В 6 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах крупа гречневая стала дороже на 0,2-4,3%", - говорится в материлах. Соль и мука стали дороже на 0,35%, цена на черный чай за тот же период снизилась на 0,51%, на печенье - на 0,02%. Мороженая неразделанная рыба выросла в цене на 0,27%, а водка с начала года по 1 января подорожала на 0,53%.

https://ria.ru/20230110/shokolad-1843796412.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, продукты, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)