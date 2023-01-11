https://ria.ru/20230111/trevoga-1844158354.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2023
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:41
2023-01-11T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным, тревога была объявлена в 13.57 (14.57 мск). Двадцатью минутами ранее воздушная тревога была объявлена и продолжается на данный момент в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в среду в Николаевской области Украины