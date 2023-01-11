https://ria.ru/20230111/trevoga-1844158354.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2023

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:41

2023-01-11T15:41

2023-01-11T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаевская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным, тревога была объявлена в 13.57 (14.57 мск). Двадцатью минутами ранее воздушная тревога была объявлена и продолжается на данный момент в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф