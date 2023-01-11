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На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей - РИА Новости, 11.01.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230111/transport-1844193071.html
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей - РИА Новости, 11.01.2023
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей
Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:20
2023-01-11T17:20
ленинградская область
общественный транспорт
субсидии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.По его словам, в 2022 году в Ленинградской области был выделен 41 миллион рублей субсидий на приобретение газовых автобусов и 36 миллионов рублей – на низкопольные автобусы."В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 миллионов рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей", - добавил чиновник.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан)."Государственной программой "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" – 57 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации, добавив, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.
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общественный транспорт, субсидии
Ленинградская область , Общественный транспорт, Субсидии
17:20 11.01.2023
 

На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
По его словам, в 2022 году в Ленинградской области был выделен 41 миллион рублей субсидий на приобретение газовых автобусов и 36 миллионов рублей – на низкопольные автобусы.
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"В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 миллионов рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей", - добавил чиновник.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан).
"Государственной программой "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" – 57 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации, добавив, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.
 
Ленинградская областьОбщественный транспортСубсидии
 
 
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