https://ria.ru/20230111/transport-1844193071.html
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей - РИА Новости, 11.01.2023
На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей
Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:20
2023-01-11T17:20
2023-01-11T17:20
ленинградская область
общественный транспорт
субсидии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.По его словам, в 2022 году в Ленинградской области был выделен 41 миллион рублей субсидий на приобретение газовых автобусов и 36 миллионов рублей – на низкопольные автобусы."В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 миллионов рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей", - добавил чиновник.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан)."Государственной программой "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" – 57 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации, добавив, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.
https://ria.ru/20221216/dogazifikatsiya-1839141986.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественный транспорт, субсидии
Ленинградская область , Общественный транспорт, Субсидии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
По его словам, в 2022 году в Ленинградской области был выделен 41 миллион рублей субсидий на приобретение газовых автобусов и 36 миллионов рублей – на низкопольные автобусы.
"В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 миллионов рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей", - добавил чиновник.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, субсидии
выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан).
"Государственной программой "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" – 57 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации, добавив, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.