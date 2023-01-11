https://ria.ru/20230111/transport-1844193071.html

На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей

На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей - РИА Новости, 11.01.2023

На обновление общественного транспорта в Ленобласти выделят 120 млн рублей

Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:20

2023-01-11T17:20

2023-01-11T17:20

ленинградская область

общественный транспорт

субсидии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году выделят 120 миллионов рублей на обновление общественного транспорта, сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.По его словам, в 2022 году в Ленинградской области был выделен 41 миллион рублей субсидий на приобретение газовых автобусов и 36 миллионов рублей – на низкопольные автобусы."В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 миллионов рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей", - добавил чиновник.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан)."Государственной программой "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" – 57 миллионов рублей", - уточнили в обладминистрации, добавив, что в 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.

https://ria.ru/20221216/dogazifikatsiya-1839141986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общественный транспорт, субсидии