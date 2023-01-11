https://ria.ru/20230111/tigr-1844101259.html
Тигр загрыз собаку в селе в Приморье
Тигр загрыз собаку в селе в Приморье - РИА Новости, 11.01.2023
Тигр загрыз собаку в селе в Приморье
Амурский тигр загрыз собаку в приморском селе Знаменка, на место выехали специалисты, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:55
2023-01-11T12:55
2023-01-11T12:55
сергей арамилев
россия
центр "амурский тигр"
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 янв – РИА Новости. Амурский тигр загрыз собаку в приморском селе Знаменка, на место выехали специалисты, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в социальных сетях распространилась информация о якобы нападении тигра на собаку, утверждалось, что в приморском селе Знаменка краснокнижный хищник почти год таскает собак. "Да, факт в селе Знаменка подтвердился: тигр загрыз собаку и утащил её в лес", - сообщил Арамилев. Он добавил, что подробности инцидента выясняются, делается все, "чтобы обезопасить и собак, и тигра". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20221228/primore-1841796698.html
https://ria.ru/20221201/tigr-1835440011.html
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сергей арамилев, россия, центр "амурский тигр", происшествия, приморский край
Сергей Арамилев, Россия, Центр "Амурский тигр", Происшествия, Приморский край
Тигр загрыз собаку в селе в Приморье
Амурский тигр загрыз собаку в приморском селе Знаменка и утащил ее в лес