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Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков - РИА Новости, 11.01.2023
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Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков
Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков - РИА Новости, 11.01.2023
Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали призыв британского генерала лорда Ричарда Даннатта прислать киевскому режиму пятьдесят танков Challenger 2 вместо... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:13
2023-01-11T15:39
в мире
риши сунак
украина
донбасс
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали призыв британского генерала лорда Ричарда Даннатта прислать киевскому режиму пятьдесят танков Challenger 2 вместо двенадцати.Многие комментаторы отметили бессмысленность поставок оружия президенту Украины Зеленскому, а также предложили генералу самому отправиться в эпицентр кризиса."Нам надо еще пятьдесят машин скорой помощи здесь, в Великобритании", — возмутилась Annie."Все эти защитники Украины вообще-то призывного возраста и должны быть в окопах", — заметил DeplorableBrexiter."Ох, боже. Еще больше денег для военной промышленности, прямиком из карманов наших налогоплательщиков. Зеленский не может нырнуть себе в запасы, чтобы разобраться с этим?" — уточнил SQ."Еще один пример человека, которому платят, чтобы говорил то, что мы хотим слышать. Просто позорный старик", — написал null.Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки Киеву танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843976429.html
https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html
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в мире, риши сунак, украина, донбасс, москва
В мире, Риши Сунак, Украина, Донбасс, Москва
12:13 11.01.2023 (обновлено: 15:39 11.01.2023)
 
Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков

Читатели Daily Mail отчитали британского генерала, потребовавшего для Зеленского 50 танков

© Фото : Maj. Charles CalioОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Maj. Charles Calio
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали призыв британского генерала лорда Ричарда Даннатта прислать киевскому режиму пятьдесят танков Challenger 2 вместо двенадцати.
Многие комментаторы отметили бессмысленность поставок оружия президенту Украины Зеленскому, а также предложили генералу самому отправиться в эпицентр кризиса.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 18:41Специальная военная операция на Украине
Бербок пообещала новые поставки оружия Украине
"Нам надо еще пятьдесят машин скорой помощи здесь, в Великобритании", — возмутилась Annie.
"Все эти защитники Украины вообще-то призывного возраста и должны быть в окопах", — заметил DeplorableBrexiter.
"Как насчет прислать им генерала лорда Ричарда Даннатта, самого бесполезного из наших генералов?" — подхватил Good Old Boy.
"Ох, боже. Еще больше денег для военной промышленности, прямиком из карманов наших налогоплательщиков. Зеленский не может нырнуть себе в запасы, чтобы разобраться с этим?" — уточнил SQ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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СМИ: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы
"Еще один пример человека, которому платят, чтобы говорил то, что мы хотим слышать. Просто позорный старик", — написал null.
"Мы и одну дивизию не можем выставить, а он собрался послать украинцам оборудование, которое нужно нашим собственным силам! Безумие!" — считает Mrdent.
Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки Киеву танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 21:47Специальная военная операция на Украине
СМИ: Финляндия отправит Украине танки Leopard при поддержке других стран
 
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