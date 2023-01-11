https://ria.ru/20230111/tanki-1844086173.html

Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков

Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков - РИА Новости, 11.01.2023

Британцы предложили послать Украине бесполезного генерала вместо танков

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали призыв британского генерала лорда Ричарда Даннатта прислать киевскому режиму пятьдесят танков Challenger 2 вместо... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:13

2023-01-11T12:13

2023-01-11T15:39

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали призыв британского генерала лорда Ричарда Даннатта прислать киевскому режиму пятьдесят танков Challenger 2 вместо двенадцати.Многие комментаторы отметили бессмысленность поставок оружия президенту Украины Зеленскому, а также предложили генералу самому отправиться в эпицентр кризиса."Нам надо еще пятьдесят машин скорой помощи здесь, в Великобритании", — возмутилась Annie."Все эти защитники Украины вообще-то призывного возраста и должны быть в окопах", — заметил DeplorableBrexiter."Ох, боже. Еще больше денег для военной промышленности, прямиком из карманов наших налогоплательщиков. Зеленский не может нырнуть себе в запасы, чтобы разобраться с этим?" — уточнил SQ."Еще один пример человека, которому платят, чтобы говорил то, что мы хотим слышать. Просто позорный старик", — написал null.Ранее британские издания сообщили, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность отправки Киеву танков Challenger 2, однако конкретное решение по этому вопросу еще не приняли.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843976429.html

https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html

https://ria.ru/20230110/tanki-1844000777.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, украина, донбасс, москва