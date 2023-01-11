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В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада - РИА Новости, 11.01.2023
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В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада - РИА Новости, 11.01.2023
В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
Более 45 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:52
2023-01-11T17:53
происшествия
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жкх
россия
республика дагестан
электричество
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МАХАЧКАЛА, 11 янв — РИА Новости. Более 45 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона. "Остаются без света свыше 45 тысяч человек", — сказал собеседник агентства. Ранее Минэнерго сообщало, что 60 тысяч жителей в более 40 населенных пунктах остались без света из-за непогоды. В пресс-службе министерства добавили, что энергоснабжение восстановлено "частично, но после были ещё отключения".
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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, россия, республика дагестан, электричество
Происшествия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ЖКХ, Россия, Республика Дагестан, Электричество
17:52 11.01.2023 (обновлено: 17:53 11.01.2023)
 
В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада

Минэнерго: в Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада и ветра

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МАХАЧКАЛА, 11 янв — РИА Новости. Более 45 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.
"Остаются без света свыше 45 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Ранее Минэнерго сообщало, что 60 тысяч жителей в более 40 населенных пунктах остались без света из-за непогоды. В пресс-службе министерства добавили, что энергоснабжение восстановлено "частично, но после были ещё отключения".
 
ПроисшествияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЖКХРоссияРеспублика ДагестанЭлектричество
 
 
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