https://ria.ru/20230111/svet-1844205549.html

В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада

В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада - РИА Новости, 11.01.2023

В Дагестане свыше 45 тысяч человек остаются без света из-за снегопада

Более 45 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:52

2023-01-11T17:52

2023-01-11T17:53

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

жкх

россия

республика дагестан

электричество

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МАХАЧКАЛА, 11 янв — РИА Новости. Более 45 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за снегопада и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона. "Остаются без света свыше 45 тысяч человек", — сказал собеседник агентства. Ранее Минэнерго сообщало, что 60 тысяч жителей в более 40 населенных пунктах остались без света из-за непогоды. В пресс-службе министерства добавили, что энергоснабжение восстановлено "частично, но после были ещё отключения".

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), жкх, россия, республика дагестан, электричество