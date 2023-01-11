https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html

У США на границе появилась своя "Украина"

У США на границе появилась своя "Украина" - РИА Новости, 11.01.2023

У США на границе появилась своя "Украина"

Саммит стран Северной Америки в Мехико проходит в условиях, приближенных к боевым. На "заднем дворе" США — так в Вашингтоне презрительно называют страны... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

2023-01-11T08:00

авторы

сша

мексика

дональд трамп

джо байден

рон десантис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843966991_119:453:2954:2048_1920x0_80_0_0_a62e4b9963908b1c79782755cb313468.jpg

Саммит стран Северной Америки в Мехико проходит в условиях, приближенных к боевым. На "заднем дворе" США — так в Вашингтоне презрительно называют страны Латинской Америки — сегодня творится бог знает что.Начнем с Мексики. В прошлом году президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался участвовать в саммите Америк, проходившем в США. Он обвинил принимающую сторону в империализме и неуважении к суверенитету латиноамериканских государств.Сейчас из Вашингтона прилетела ответочка. Под давлением Белого дома мексиканские силовики вынуждены были арестовать Овидио Гусмана, прозванного Крысенком. Это сын знаменитого наркобарона по прозвищу Коротышка, который уже довольно долго "чалится на киче" в США.После ареста своего вождя боевики Крысенка развязали в Мексике настоящую гражданскую войну: пошли массовые перестрелки, уличные бои, обстрелы аэропорта, убийства силовиков и мирных жителей. Это было вполне предсказуемо: в 2019-м Крысенка уже пытались посадить, но быстренько выпустили на свободу, потому что криминальный бунт грозил разнести всю Мексику. Сейчас в дело пришлось бросить армию. В ответ наркобоевики пообещали серию терактов.Неспокойно и в Бразилии. Там стенка на стенку ходят сторонники бывшего президента Жаира Болсонару и только что избранного Лулы да Силвы. Разгонять протесты приходится опять-таки с помощью армии.Болсонару, сбежавшего от греха подальше во Флориду к своему другу Рону Десантису, поддерживают американские республиканцы. У нового президента Лулы, наоборот, официальным патроном является Джо Байден. Он ему только что звонил, успокаивал, звал к себе в Вашингтон.Выходит, что на территории Бразилии разыгрывается эпическая внешнеполитическая битва Рона Десантиса против Байдена и Ко. Губернатор Флориды пытается организовать там майдан — ровно так же, как в прошлом году он пытался это сделать на Кубе. А Белый дом, как ни парадоксально, с этим майданом борется.Американцы позиционируют себя как мастеров по управлению хаосом, однако тут с управлением что-то явно не заладилось. Республиканцы открыто топят за одного президента Бразилии, демократы — за другого. А полем их битвы становится ни в чем не повинная Бразилия. Ну и как они собираются управлять хаосом в отсутствие двухпартийного консенсуса? Это же подрывает всякое доверие к Вашингтону.Раньше все было гораздо проще. Находит Белый дом своего ставленника в другой стране и двигает его со всей силы во власть. Это типа "наш сукин сын". А теперь у республиканцев свой "сукин сын", у демократов — свой, и вот эти "сукины дети" воюют между собой и каждый чувствует себя в смертельной опасности. Киевскому режиму стоило бы повнимательнее присмотреться к этому повороту в американской внешней политике. Все это чревато новыми рисками для туземных марионеток.Ну а самым эпичным провалом Вашингтона на своем "заднем дворе" стал, конечно, слив Хуана Гуайдо. Если кто не помнит: это был такой человек, которого Дональд Трамп назначил президентом Венесуэлы, невзирая на то, что Венесуэлу возглавлял и возглавляет до сих пор законно избранный народом Николас Мадуро. Больше трех лет в стране был настоящий президент и одновременно — американский "сукин сын".Американцы немного повозились с "молодым активистом", попиарили его в мировых СМИ, заставили своих европейских вассалов признать его. В Вашингтоне было даже посольство Венесуэлы, представляющее именно Гуайдо. Однако паренек не сумел перехватить рычаги управления у Мадуро — и вот его демонстративно списали в архив. С 3 января США больше не признают Гуайдо президентом Венесуэлы.Возможно, американские СМИ сумеют выдать это за победу. Но в глазах всего мира — очевидный провал на венесуэльском направлении. И опять-таки нехороший сигнал другим американским ставленникам.Политика управляемого хаоса на "заднем дворе" США несет особые риски. Вся эта "свадьба в Малиновке" — с наркотиками, стрельбой, массовым криминалом — то и дело перехлестывает внутрь американских границ. И здесь особенно хорошо становится виден чисто имитационный характер американского "управления хаосом".Дело в том, что Штаты сейчас сталкиваются с масштабным историческим событием — массовым переселением людей из Латинской Америки. Больше двух миллионов мигрантов зашло в США только в прошлом году. Больше пяти миллионов — с момента воцарения Байдена в Белом доме. Это в плюс к тем десяткам миллионов, которые приехали раньше и теперь составляют большинство в городах Калифорнии и Нью-Мексико.Да, потоками людей управляют криминальные банды, в частности наркокартели. Да, мигранты тащат с собой какое-то невообразимое количество наркотиков, например печально известный фентанил. И да, только по официальным данным, больше 22 миллионов американцев на эти наркотики подсели так, что и слезть не могут.Все это Байден и Обрадор обсуждали на саммите в Мехико. Однако это только верхушка айсберга — как и справедливые жалобы республиканцев на то, что мигранты демпингуют на рынке труда и разоряют американский бюджет на пособия.Миграция латиноамериканцев на север вызвана глубокой исторической обидой. Это своеобразная месть американцам за то, что те веками наживались, разоряя своих южных соседей и заваривая там гражданские войны. Если что и объединяет разные государства Южной Америки, так это ненависть к гринго.Миграция — это своеобразная мирная реконкиста, торжество исторической справедливости. Действительно, древние латиноамериканские цивилизации, империи с многовековой историей были попросту стерты в пыль западными завоевателями. Потом у них отняли родную землю: например, по договору Гуадалупе-Идальго Мексика отдала Штатам более половины своей территории. И, наконец, загнали в неоколониальную кабалу, из-за которой рядовой латиноамериканец сегодня живет на порядок хуже рядового американца.И вот что делать с этой реконкистой, в США не знают. Республиканцы лишь говорят: на мексиканской границе надо разместить войска и отстреливать все, что движется. Именно это пообещал сделать Дональд Трамп, если его изберут президентом.Демократам же хочется позаключать сделки, потянуть время. В 2017 году, когда экс-президент Мексики Куаутемок Карденас подал иск об аннулировании договора Гуадалупе-Идальго и, соответственно, о возврате Калифорнии, Техаса и Нью-Мексико мексиканцам, стенгазета Демпартии The New York Times откликнулась интересной статьей.Ее написал мексиканский историк Энрике Краузе. Он отметил справедливость мексиканских требований вернуть себе Калифорнию, Техас и Нью-Мексико и напомнил о бесчеловечном характере войны США против мексиканцев: там были и массовые убийства мирных жителей, и захват территорий, собственности, и изгнание людей со своей земли. Он с печалью констатировал, что Штаты еще не покаялись как следует за геноцид мексиканцев и не выплатили им справедливую компенсацию.Отметив "общественную важность" иска Карденаса, Краузе признал, что пока выигрыш такого дела в суде нереален. И тут же предложил формулу размена: Штаты, чтобы искупить свою историческую вину перед мексиканцами, меняют свое иммиграционное законодательство и раздают гражданство жителям Мексики, их детям и внукам.При Трампе эта идея как-то не зашла, однако при Байдене она реализуется просто стахановскими темпами. Латиноамериканские мигранты получают миллионы американских ID каждый год. Демпартия, таким образом, обеспечивает себя голосами. А рядовые американцы загибаются от наркотиков и гибнут в криминальных разборках — но кто их жалеть-то будет? Уж точно не демократический истеблишмент, работающий на глобальный капитал.Кстати, параллельно демократические лидеры мнений вовсю агитируют за легализацию наркотиков, в том числе и чудовищного фентанила. Так, вероятно, они представляют себе процесс уничтожения неправильного населения США и замещения его правильным.Получается, что у республиканцев и демократов прямо противоположные взгляды на великое переселение народов, которое сейчас захлестывает территорию страны. Демократы надеются с помощью мигрантов вытеснить местных реднеков. Республиканцы пытаются местных спасти. В результате вопрос миграции раскалывает страну очень серьезно.Ну приди к власти Трамп или Десантис, направь он армию на границу с Мексикой — а что дальше? В Техасе эту инициативу будут приветствовать — без сомнения. А вот в демократической Калифорнии, есть подозрение, начнутся волнения в защиту мигрантов. И участвовать в них будут те самые латиноамериканцы, которые уже сегодня составляют большинство во многих городах Калифорнии.Именно мирная латиноамериканская реконкиста так пугает население США. Поэтому тема открытой границы стала такой болезненной для народа. И неуклюжие попытки Байдена попиариться на границе, и его участие в мексиканском саммите — все это воспринимается лишь как имитация управления хаосом. Слабенькие попытки замаскировать тот факт, что под самым боком Соединенных Штатов кипит, воюет, стреляет и обиженно посматривает на свои исконные земли гигантский конгломерат латиноамериканских государств.Это сотни миллионов людей, загнанных в вековую нищету, это наследие древних цивилизаций, это историческая ненависть к оккупантам. В общем, это то, что сегодня изображает из себя Украина по отношению к России. Только в Латинской Америке это не пропагандистская химера, а исторические реалии. Справятся ли Штаты со своей "Украиной" — это самый интересный вопрос ближайшего будущего.

https://ria.ru/20230105/zaderzhanie-1843290248.html

https://ria.ru/20230110/braziliya-1843730609.html

https://ria.ru/20230108/voyna-1843441675.html

https://ria.ru/20230105/ssha-1843187068.html

https://ria.ru/20230108/bayden-1843548289.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841791754.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841788232.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841800123.html

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, сша, мексика, дональд трамп, джо байден, рон десантис