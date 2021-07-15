https://ria.ru/20210715/oligarkhi-1741273073.html

За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи

За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи - РИА Новости, 15.07.2021

За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи

У кубинских протестов, начавшихся в эти выходные, есть, несомненно, свои внутренние причины. Коронавирусная пандемия, дефицит лекарств и продуктов, разорение... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:00

2021-07-15T08:02

мигель диас-канель

майк помпео

северный поток — 2

дональд трамп

куба

сша

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У кубинских протестов, начавшихся в эти выходные, есть, несомненно, свои внутренние причины. Коронавирусная пандемия, дефицит лекарств и продуктов, разорение туристического сектора. Однако главным их драйвером стремятся стать США. В Венесуэле американцам ушатать режим не удалось, в Белоруссии тоже случился облом, Украина, при наличии "Северного потока — 2", оказалась чемоданом без ручки. Так почему бы не заварить Майдан по соседству?Интересно, что Белый дом поначалу пытался спустить тему протестов на тормозах. Представители администрации говорили, что кубинцы бунтуют из-за пандемии, от общей бедности — и явно не собирались разжигать. Однако тему принялись люто хайпить политические тяжеловесы от Республиканской партии.Сенаторы Марко Рубио и Тед Круз, экс-госсекретарь и экс-директор ЦРУ Майк Помпео ожесточенно критиковали Байдена за вялую реакцию. От президента требовали срочно вмешаться в дела Кубы. "Кубинцы сражаются против коммунистической диктатуры, — разжигал губернатор Флориды Рон де Сантис, тоже, натурально, республиканец, — они демонстрируют мужество, а байденовская администрация — трусость".Тему активно поддержал Дональд Трамп. Его институт "Америка прежде всего" выпустил специальное заявление в поддержку кубинцев. "Защитим свободу будущих поколений, — сказано там, — от дискредитированных идеологий — социализма, коммунизма и бигтеха". Что уж говорить про "маленькую Гавану" — кубинскую диаспору в Майами? Эмигранты и их потомки митингуют сегодня под проливным тропическим ливнем еще активнее, чем сами кубинцы. Они почувствовали шанс на исполнение вековечной мечты — вернуть себе собственность, экспроприированную революционерами, и сделать остров 51-м штатом США. Подавляющее большинство кубинской диаспоры в Штатах — яростные приверженцы Республиканской партии. Те же самые Рубио, Круз, Помпео (не говоря уж о Дональде Трампе) не раз намекали, что не прочь побороться за пост президента в 2024 году. Если республиканцам действительно удастся Майдан на Кубе, их электорат будет в полном восторге. Если не удастся — все равно это им в копилку: поборолись с "коммунистической диктатурой". Сегодня Москва, Пекин и Мехико предостерегают американскую администрацию от вмешательства в дела суверенной Кубы. Секрет Полишинеля, однако, в том, что это вмешательство набрало обороты еще несколько лет назад.Сначала Трамп отменил все решения Обамы по улучшению отношений с Кубой и возобновил санкции в полном размахе. Экономику Острова свободы беспощадно душили. При этом американские СМИ с отвратительным лицемерием расписывали бедность кубинцев. Считалось, что виновато в этом не американское эмбарго продолжительностью в 60 лет, а социалистическое правительство острова.Одновременно прикармливали кубинскую интеллигенцию. Блогеры, писатели, журналисты, рэперы — их опекали сотрудники американского посольства в Гаване и оплачивали разнообразные американские НКО. Только National Endowment Foundation тратил на кубинский креативный класс больше пяти миллионов долларов в год.В 2018 году в Гаване было создано "художественное" объединение "Движение Сан-Исидро". Его члены снимались с кубинским флагом в самых неприличных и унизительных ситуациях. За издевательство над госсимволикой их стали задерживать. Однако за "художников" моментально вступились все те же самые республиканские политики во главе с Майком Помпео — тогда он был госсекретарем США."Движение Сан-Исидро" отличается махровым антикоммунизмом, болезненной ненавистью к своей стране и надрывной любовью к Америке. "Трамп — мой президент! (далее непечатно)", — кричит его лидер, рэпер Дэннис Солис, когда полицейский вручает ему вызов на допрос. Солису дали восемь месяцев тюрьмы — кстати, не за "акции протеста", а за контакты с лидером прописанной в Майами террористической группировки "Одинокие волки" Фернандесом Фигерасом. "Сан-Исидро" в знак протеста объявило сухую голодовку. О ней писали все мировые СМИ. Однако полиция обнаружила у голодающих холодильники, набитые дорогой импортной едой и выпивкой. Где-то мы все это уже видели?В 2020 году Солис в коллаборации с американскими музыкантами записал песню "Родина и жизнь!". Ее название пародирует знаменитый лозунг революционной Кубы "Родина или смерть!". Сегодня оно стало главным слоганом демонстрантов, а "Сан-Исидро" — активным организатором протестов.Кубинская молодежь, которая выкрикивает "Родина и жизнь!", не в курсе того, что им принесет победа над "коммунистической диктатурой". За республиканскими политиками, которые так борются сегодня "за вашу и нашу свободу", стоит большой американский бизнес.Братья Кохи (нефтянка) окормляют Майка Помпео, Роберт Мерсер (бигдата) спонсирует Дональда Трампа. Теду Крузу засылают миллионы братья Уилкс (тоже нефтянка). Марко Рубио и его супругу взял на содержание влиятельный флоридский олигарх Норман Браман. Он прославился тем, что организовал проигрыш на выборах популярному мэру Майами, который поднял налоги собственникам роскошной недвижимости. Их экспансия на Остров свободы будет предельно безжалостной. Многие годы эти богатые люди содержат такой инструмент влияния, как Atlas Network. Южноамериканские эксперты полагают, что эта сеть десятилетиями борется против левых правительств континента и обеспечивает попадание во власть американских ставленников.Долгое время Atlas Network руководил Алехандро Чафуэн. Сейчас он возглавляет Acton Institute, но суть его деятельности не изменилась. Чафуэн работает посредником между американскими капиталистами и бизнес-элитой латиноамериканских стран. Он как бы дает гарантии крупным собственникам на местах, поощряя их свергать свои правительства и заменять их штатовскими марионетками.Экономическая программа Чафуэна — геноцид в чистом виде. Полная приватизация госсектора, разгром социалки, увеличение пенсионного возраста, отмена бесплатной медицины и бесплатного образования. Непристойное богатство элиты и бесчеловечная нищета миллионов. Называется это красиво — "либертарианство", но, по сути, это натуральная пиночетовщина, дикий капитализм, по сравнению с которым даже наши 90-е выглядят терпимо.Год назад Чафуэн открыто сожалел о том, что его техника смены правительств с помощью местной бизнес-элиты не сработала только в двух случаях — в Венесуэле и на Кубе. Возможно, и сегодня эта стратегия обречена на провал.Правда, республиканцы вынудили Байдена и Госдеп сделать резкие заявления в адрес правительства Кубы. Однако в целом Демпартия не горит желанием вторгаться на Остров свободы. Во-первых, мешает политес. Левые радикалы в Демпартии — от Берни Сандерса до Окасио-Кортес — открыто топят за "социализм", что бы там они под этим ни подразумевали. Как-то неприлично им сносить социалистическое правительство.Во-вторых, в Демпартии отлично понимают, что Куба и кубинская диаспора — это вотчина республиканцев. Им там ловить нечего. Если они сейчас и попытаются послать спецназ в Гавану, эту "победу" присвоят себе их политические противники.Шизофреническая раздвоенность, при которой ведущие партии США не могут согласовать даже простые ходы во внешней политике, вполне может сыграть на руку кубинцам. Если их оставят в покое, они с большой вероятностью справятся со своими проблемами.Уже сейчас на улицы выходят многотысячные демонстрации в поддержку президента Мигеля Диас-Канеля. Он съездил во взбунтовавшийся первым город Сан-Антонио-де-Лос-Баньос и вполне мирно поговорил с народом. Власти страны торопятся наладить производство собственной вакцины от коронавируса. Есть большая вероятность того, что протесты затихнут — так же, как в Венесуэле, когда на улицы вышли сторонники Мадуро.Конечно, кубинский социализм не рай на земле. Но дикий капитализм, который им предлагают Штаты, на порядок страшнее. В любом случае, выбирать путь развития граждане Острова свободы должны сами. Защита Кубы от иностранных интервенций и немедленная отмена экономической блокады могла бы стать по-настоящему благородной и объединяющей целью для мирового сообщества.

https://ria.ru/20210714/interventsiya-1741171780.html

https://ria.ru/20210714/kuba-1741170230.html

https://ria.ru/20210712/kuba-1741005509.html

куба

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

мигель диас-канель, майк помпео, северный поток — 2, дональд трамп, куба, сша, авторы