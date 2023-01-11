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Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта - РИА Новости, 11.01.2023
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Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта
Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта - РИА Новости, 11.01.2023
Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта
Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:01
2023-01-11T18:01
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Обычно на пересменку уходит примерно неделя, это нужно, чтобы перенести все оборудование с одного "Союза" на другой. В этот раз мы также ожидаем, что мы подготовим и спустим с орбиты "Союз" через неделю-две после стыковки "Союза МС-23", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
18:01 11.01.2023
 
Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта

Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю через неделю-две после прибытия нового корабля

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВывоз на старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Вывоз на старт ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Вывоз на старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Обычно на пересменку уходит примерно неделя, это нужно, чтобы перенести все оборудование с одного "Союза" на другой. В этот раз мы также ожидаем, что мы подготовим и спустим с орбиты "Союз" через неделю-две после стыковки "Союза МС-23", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА.
Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
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