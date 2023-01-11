https://ria.ru/20230111/soyuz-1844209149.html

Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта

Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта - РИА Новости, 11.01.2023

Неисправный "Союз МС-22" вернется на землю в конце февраля или начале марта

Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:01

2023-01-11T18:01

2023-01-11T18:01

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Неисправный корабль "Союз МС-22" вернется через неделю-две после того, как к МКС пристыкуется "Союз МС-23", сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "Обычно на пересменку уходит примерно неделя, это нужно, чтобы перенести все оборудование с одного "Союза" на другой. В этот раз мы также ожидаем, что мы подготовим и спустим с орбиты "Союз" через неделю-две после стыковки "Союза МС-23", - сказал Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА. Из-за разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина продлена. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)