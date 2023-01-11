https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной

"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной - РИА Новости, 11.01.2023

"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной

Государственная комиссия определилась с тем, как возвращать на Землю экипаж космического корабля, получившего повреждение на орбите. По мнению экспертов,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:36

2023-01-11T17:36

2023-01-11T18:26

наука

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Государственная комиссия определилась с тем, как возвращать на Землю экипаж космического корабля, получившего повреждение на орбите. По мнению экспертов, выбрали наиболее разумный сценарий, а сама нештатная ситуация — полезный опыт, который пригодится при освоении дальнего космоса.Фонтан "Циолковского"Пятнадцатого декабря по Сети разошлись кадры трансляции НАСА с борта Международной космической станции: из пристыкованного к ней российского корабля "Союз МС-22" в космос летят брызги воды. Вытекала охлаждающая жидкость.Тепло, которое выделяют тела космонавтов и бортовые приборы, отводят в космос специальные системы — одна из них вышла из строя.Температура в корабле резко повысилась. Неофициально говорили о 50 градусах Цельсия, однако "Роскосмос" это опроверг, сообщив, что термометр показал 30.На самой МКС все было нормально. Но интернациональный экипаж надо возвращать на Землю. В сентябре корабль, названный в честь Константина Циолковского, доставил на орбиту россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио — в рамках двусторонней программы перекрестных полетов (чуть позже Dragon взял на борт россиянку Анну Кикину).Космическая баняПо данным "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" (кроме охлаждающей) функционировали штатно. Однако неизвестно, как они поведут себя после отстыковки. К тому же космонавтам по пути домой предстояло провести в жарком корабле около шести часов. Если даже в отключенном состоянии и при воздухообмене со станцией температура доходила до 30 градусов, можно только догадываться, до каких значений она бы поднялась с тремя мужчинами на борту и работающими приборами.Была идея эвакуировать Прокопьева, Петелина и Рубио на "Союзе МС-23" — 16 марта на нем должен был прилететь следующий российско-американский экипаж. Корабль может добраться до станции и в автоматическом режиме. Правда, это не так надежно — в экстренных ситуациях космонавты стыкуются на ручном управлении.В профильных телеграм-каналах прошла информация, что на "МС-23" в одиночку стартует опытный космонавт Олег Кононенко, ранее его отправляли на орбиту разбираться с другой нештатной ситуацией — появлением загадочного "технологического отверстия" в "Союзе МС-09".Космонавт-супергеройДва других места в таком случае заняли бы ложементы-контейнеры с полезным грузом, которые заодно обеспечили бы правильную центровку корабля. При этом сценарии спустя полгода Кононенко, Петелин и Прокопьев возвращаются домой на 23-м "Союзе", а Рубио дожидается "Дрэгона" (но тогда на корабле SpaceX не удалось бы полететь космонавту Андрею Федяеву).По словам космического инженера, популяризатора космонавтики Ильи Овчинникова, у этого в целом привлекательного варианта есть недостатки. В частности, "Союз" физически сложно пилотировать в одиночку. Пристегнутому космонавту трудно дотянуться до некоторых систем управления. Разумеется, проблему можно решить с помощью специальных приспособлений — "указок". Однако одиночных полетов давно не было — и именно из соображений безопасности.Наконец, предлагали поручить спасательную миссию Илону Маску, попросив его предоставить дополнительные места в "Дрэгоне"."Машина надежна"Чтобы выяснить причины инцидента и определиться с дальнейшими действиями, в "Роскосмосе" создали две рабочие группы. По итогам их исследований, а также с учетом рекомендаций совета главных конструкторов РКК "Энергия" госкомиссия приняла решение сводить проблемный корабль с орбиты в беспилотном режиме, а на замену ему отправить в феврале на станцию "Союз МС-23" — также без экипажа. При этом миссия Прокопьева, Рубио и Петелина продлевается на полгода, а полет следующего экипажа — россиян Кононеко, Николая Чуба и американки Лорел О’Хары — откладывается. Об этом в среду, 11 января, объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Союз" без проблем состыкуется со станцией в автоматическом режиме, уверен Овчинников. По его словам, даже если не получится с первого раза, специалисты на Земле смогут "перепрошить" программу удаленно."Раз так решили, значит, есть уверенность в надежности машины", — говорит эксперт.Он напомнил, что Россия уже отправляла "Союз" к МКС без экипажа в 2014-м — с роботом-андроидом FEDOR.Роковой миллиметрРабочие группы установили, что пробоина — результат внешнего механического повреждения от космического мусора или очень маленького небесного тела.Глава "Роскосмоса" уточнил: с "Циолковским" столкнулся метеороид, то есть антропогенный характер ЧП исключен. Борисов ссылается на данные американской видеокамеры с высоким разрешением. Размер отверстия, сквозь которое вытекла охлаждающая жидкость, — всего миллиметр.Овчинников отмечает: столкновение космических аппаратов с подобными объектами — не редкость. Из-за мелких частиц естественного и искусственного происхождения на солнечных батареях станции постоянно возникают сколы. А в июне метеороид пробил зеркало сверхдорогого телескопа "Джеймс Уэбб".Системы слежения видят только сравнительно крупные объекты."Мы слишком привыкли, что все идет по плану"Происшествие с "Союзом" в конечном итоге должно принести пользу, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин."Мировая пилотируемая космонавтика подошла к черте, когда очень нужны различные нештатные ситуации, — говорит он. — Такие, как успешное срабатывание системы спасения экипажа при аварийном запуске "Союза" в 2018-м. Или образование трещин на МКС и применение технологий по выяснению причин ЧП. Почему это важно? Когда-нибудь мы обязательно пойдем в дальний космос. Там проблем будет много, поэтому лучше отработать как можно больше на орбите".Хотя космонавтов и тренируют в различных аварийных ситуациях при подготовке, орбитальный опыт в разы полезнее, добавляет эксперт."Конечно, любые происшествия — это плохо. Но нам нужно уметь с ними справляться. Когда все гладко — нюх пропадает, руки забывают. Да, неприятность. Да, надо выяснить, что там случилось. Но это и есть путь освоения космоса. В последние годы мы слишком привыкли, что все идет по плану, и расслабились", — подчеркивает Ионин.В дальнем космосе, например, по пути на Марс космонавты не смогут оперативно заменить поврежденный корабль на другой. Нужно научиться ремонтировать повреждения, подобные тому, которые получил "Союз МС-22", на месте — своими силами.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

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космос - риа наука, франсиско рубио, олег кононенко, земля, россия, марс, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)