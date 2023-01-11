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"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
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"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной
"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной - РИА Новости, 11.01.2023
"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной
Государственная комиссия определилась с тем, как возвращать на Землю экипаж космического корабля, получившего повреждение на орбите. По мнению экспертов,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:36
2023-01-11T18:26
наука
космос - риа наука
франсиско рубио
олег кононенко
земля
россия
марс
роскосмос
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Государственная комиссия определилась с тем, как возвращать на Землю экипаж космического корабля, получившего повреждение на орбите. По мнению экспертов, выбрали наиболее разумный сценарий, а сама нештатная ситуация — полезный опыт, который пригодится при освоении дальнего космоса.Фонтан "Циолковского"Пятнадцатого декабря по Сети разошлись кадры трансляции НАСА с борта Международной космической станции: из пристыкованного к ней российского корабля "Союз МС-22" в космос летят брызги воды. Вытекала охлаждающая жидкость.Тепло, которое выделяют тела космонавтов и бортовые приборы, отводят в космос специальные системы — одна из них вышла из строя.Температура в корабле резко повысилась. Неофициально говорили о 50 градусах Цельсия, однако "Роскосмос" это опроверг, сообщив, что термометр показал 30.На самой МКС все было нормально. Но интернациональный экипаж надо возвращать на Землю. В сентябре корабль, названный в честь Константина Циолковского, доставил на орбиту россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио — в рамках двусторонней программы перекрестных полетов (чуть позже Dragon взял на борт россиянку Анну Кикину).Космическая баняПо данным "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" (кроме охлаждающей) функционировали штатно. Однако неизвестно, как они поведут себя после отстыковки. К тому же космонавтам по пути домой предстояло провести в жарком корабле около шести часов. Если даже в отключенном состоянии и при воздухообмене со станцией температура доходила до 30 градусов, можно только догадываться, до каких значений она бы поднялась с тремя мужчинами на борту и работающими приборами.Была идея эвакуировать Прокопьева, Петелина и Рубио на "Союзе МС-23" — 16 марта на нем должен был прилететь следующий российско-американский экипаж. Корабль может добраться до станции и в автоматическом режиме. Правда, это не так надежно — в экстренных ситуациях космонавты стыкуются на ручном управлении.В профильных телеграм-каналах прошла информация, что на "МС-23" в одиночку стартует опытный космонавт Олег Кононенко, ранее его отправляли на орбиту разбираться с другой нештатной ситуацией — появлением загадочного "технологического отверстия" в "Союзе МС-09".Космонавт-супергеройДва других места в таком случае заняли бы ложементы-контейнеры с полезным грузом, которые заодно обеспечили бы правильную центровку корабля. При этом сценарии спустя полгода Кононенко, Петелин и Прокопьев возвращаются домой на 23-м "Союзе", а Рубио дожидается "Дрэгона" (но тогда на корабле SpaceX не удалось бы полететь космонавту Андрею Федяеву).По словам космического инженера, популяризатора космонавтики Ильи Овчинникова, у этого в целом привлекательного варианта есть недостатки. В частности, "Союз" физически сложно пилотировать в одиночку. Пристегнутому космонавту трудно дотянуться до некоторых систем управления. Разумеется, проблему можно решить с помощью специальных приспособлений — "указок". Однако одиночных полетов давно не было — и именно из соображений безопасности.Наконец, предлагали поручить спасательную миссию Илону Маску, попросив его предоставить дополнительные места в "Дрэгоне"."Машина надежна"Чтобы выяснить причины инцидента и определиться с дальнейшими действиями, в "Роскосмосе" создали две рабочие группы. По итогам их исследований, а также с учетом рекомендаций совета главных конструкторов РКК "Энергия" госкомиссия приняла решение сводить проблемный корабль с орбиты в беспилотном режиме, а на замену ему отправить в феврале на станцию "Союз МС-23" — также без экипажа. При этом миссия Прокопьева, Рубио и Петелина продлевается на полгода, а полет следующего экипажа — россиян Кононеко, Николая Чуба и американки Лорел О’Хары — откладывается. Об этом в среду, 11 января, объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."Союз" без проблем состыкуется со станцией в автоматическом режиме, уверен Овчинников. По его словам, даже если не получится с первого раза, специалисты на Земле смогут "перепрошить" программу удаленно."Раз так решили, значит, есть уверенность в надежности машины", — говорит эксперт.Он напомнил, что Россия уже отправляла "Союз" к МКС без экипажа в 2014-м — с роботом-андроидом FEDOR.Роковой миллиметрРабочие группы установили, что пробоина — результат внешнего механического повреждения от космического мусора или очень маленького небесного тела.Глава "Роскосмоса" уточнил: с "Циолковским" столкнулся метеороид, то есть антропогенный характер ЧП исключен. Борисов ссылается на данные американской видеокамеры с высоким разрешением. Размер отверстия, сквозь которое вытекла охлаждающая жидкость, — всего миллиметр.Овчинников отмечает: столкновение космических аппаратов с подобными объектами — не редкость. Из-за мелких частиц естественного и искусственного происхождения на солнечных батареях станции постоянно возникают сколы. А в июне метеороид пробил зеркало сверхдорогого телескопа "Джеймс Уэбб".Системы слежения видят только сравнительно крупные объекты."Мы слишком привыкли, что все идет по плану"Происшествие с "Союзом" в конечном итоге должно принести пользу, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин."Мировая пилотируемая космонавтика подошла к черте, когда очень нужны различные нештатные ситуации, — говорит он. — Такие, как успешное срабатывание системы спасения экипажа при аварийном запуске "Союза" в 2018-м. Или образование трещин на МКС и применение технологий по выяснению причин ЧП. Почему это важно? Когда-нибудь мы обязательно пойдем в дальний космос. Там проблем будет много, поэтому лучше отработать как можно больше на орбите".Хотя космонавтов и тренируют в различных аварийных ситуациях при подготовке, орбитальный опыт в разы полезнее, добавляет эксперт."Конечно, любые происшествия — это плохо. Но нам нужно уметь с ними справляться. Когда все гладко — нюх пропадает, руки забывают. Да, неприятность. Да, надо выяснить, что там случилось. Но это и есть путь освоения космоса. В последние годы мы слишком привыкли, что все идет по плану, и расслабились", — подчеркивает Ионин.В дальнем космосе, например, по пути на Марс космонавты не смогут оперативно заменить поврежденный корабль на другой. Нужно научиться ремонтировать повреждения, подобные тому, которые получил "Союз МС-22", на месте — своими силами.
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
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космос - риа наука, франсиско рубио, олег кононенко, земля, россия, марс, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
Наука, Космос - РИА Наука, Франсиско Рубио, Олег Кононенко, Земля, Россия, Марс, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)
17:36 11.01.2023 (обновлено: 18:26 11.01.2023)
 

"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной

© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Николай Гурьянов. Государственная комиссия определилась с тем, как возвращать на Землю экипаж космического корабля, получившего повреждение на орбите. По мнению экспертов, выбрали наиболее разумный сценарий, а сама нештатная ситуация — полезный опыт, который пригодится при освоении дальнего космоса.

Фонтан "Циолковского"

Пятнадцатого декабря по Сети разошлись кадры трансляции НАСА с борта Международной космической станции: из пристыкованного к ней российского корабля "Союз МС-22" в космос летят брызги воды. Вытекала охлаждающая жидкость.
Тепло, которое выделяют тела космонавтов и бортовые приборы, отводят в космос специальные системы — одна из них вышла из строя.
Температура в корабле резко повысилась. Неофициально говорили о 50 градусах Цельсия, однако "Роскосмос" это опроверг, сообщив, что термометр показал 30.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа , космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Члены основного экипажа , космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
На самой МКС все было нормально. Но интернациональный экипаж надо возвращать на Землю. В сентябре корабль, названный в честь Константина Циолковского, доставил на орбиту россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Франсиско Рубио — в рамках двусторонней программы перекрестных полетов (чуть позже Dragon взял на борт россиянку Анну Кикину).

Космическая баня

По данным "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" (кроме охлаждающей) функционировали штатно. Однако неизвестно, как они поведут себя после отстыковки. К тому же космонавтам по пути домой предстояло провести в жарком корабле около шести часов. Если даже в отключенном состоянии и при воздухообмене со станцией температура доходила до 30 градусов, можно только догадываться, до каких значений она бы поднялась с тремя мужчинами на борту и работающими приборами.
Была идея эвакуировать Прокопьева, Петелина и Рубио на "Союзе МС-23" — 16 марта на нем должен был прилететь следующий российско-американский экипаж. Корабль может добраться до станции и в автоматическом режиме. Правда, это не так надежно — в экстренных ситуациях космонавты стыкуются на ручном управлении.
В профильных телеграм-каналах прошла информация, что на "МС-23" в одиночку стартует опытный космонавт Олег Кононенко, ранее его отправляли на орбиту разбираться с другой нештатной ситуацией — появлением загадочного "технологического отверстия" в "Союзе МС-09".

Космонавт-супергерой

Два других места в таком случае заняли бы ложементы-контейнеры с полезным грузом, которые заодно обеспечили бы правильную центровку корабля. При этом сценарии спустя полгода Кононенко, Петелин и Прокопьев возвращаются домой на 23-м "Союзе", а Рубио дожидается "Дрэгона" (но тогда на корабле SpaceX не удалось бы полететь космонавту Андрею Федяеву).
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
По словам космического инженера, популяризатора космонавтики Ильи Овчинникова, у этого в целом привлекательного варианта есть недостатки. В частности, "Союз" физически сложно пилотировать в одиночку. Пристегнутому космонавту трудно дотянуться до некоторых систем управления. Разумеется, проблему можно решить с помощью специальных приспособлений — "указок". Однако одиночных полетов давно не было — и именно из соображений безопасности.
Наконец, предлагали поручить спасательную миссию Илону Маску, попросив его предоставить дополнительные места в "Дрэгоне".

"Машина надежна"

Чтобы выяснить причины инцидента и определиться с дальнейшими действиями, в "Роскосмосе" создали две рабочие группы. По итогам их исследований, а также с учетом рекомендаций совета главных конструкторов РКК "Энергия" госкомиссия приняла решение сводить проблемный корабль с орбиты в беспилотном режиме, а на замену ему отправить в феврале на станцию "Союз МС-23" — также без экипажа. При этом миссия Прокопьева, Рубио и Петелина продлевается на полгода, а полет следующего экипажа — россиян Кононеко, Николая Чуба и американки Лорел О’Хары — откладывается. Об этом в среду, 11 января, объявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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"Союз" без проблем состыкуется со станцией в автоматическом режиме, уверен Овчинников. По его словам, даже если не получится с первого раза, специалисты на Земле смогут "перепрошить" программу удаленно.
"Раз так решили, значит, есть уверенность в надежности машины", — говорит эксперт.
Он напомнил, что Россия уже отправляла "Союз" к МКС без экипажа в 2014-м — с роботом-андроидом FEDOR.

Роковой миллиметр

Рабочие группы установили, что пробоина — результат внешнего механического повреждения от космического мусора или очень маленького небесного тела.
Глава "Роскосмоса" уточнил: с "Циолковским" столкнулся метеороид, то есть антропогенный характер ЧП исключен. Борисов ссылается на данные американской видеокамеры с высоким разрешением. Размер отверстия, сквозь которое вытекла охлаждающая жидкость, — всего миллиметр.
Овчинников отмечает: столкновение космических аппаратов с подобными объектами — не редкость. Из-за мелких частиц естественного и искусственного происхождения на солнечных батареях станции постоянно возникают сколы. А в июне метеороид пробил зеркало сверхдорогого телескопа "Джеймс Уэбб".
Системы слежения видят только сравнительно крупные объекты.

"Мы слишком привыкли, что все идет по плану"

Происшествие с "Союзом" в конечном итоге должно принести пользу, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
"Мировая пилотируемая космонавтика подошла к черте, когда очень нужны различные нештатные ситуации, — говорит он. — Такие, как успешное срабатывание системы спасения экипажа при аварийном запуске "Союза" в 2018-м. Или образование трещин на МКС и применение технологий по выяснению причин ЧП. Почему это важно? Когда-нибудь мы обязательно пойдем в дальний космос. Там проблем будет много, поэтому лучше отработать как можно больше на орбите".
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Хотя космонавтов и тренируют в различных аварийных ситуациях при подготовке, орбитальный опыт в разы полезнее, добавляет эксперт.
"Конечно, любые происшествия — это плохо. Но нам нужно уметь с ними справляться. Когда все гладко — нюх пропадает, руки забывают. Да, неприятность. Да, надо выяснить, что там случилось. Но это и есть путь освоения космоса. В последние годы мы слишком привыкли, что все идет по плану, и расслабились", — подчеркивает Ионин.
В дальнем космосе, например, по пути на Марс космонавты не смогут оперативно заменить поврежденный корабль на другой. Нужно научиться ремонтировать повреждения, подобные тому, которые получил "Союз МС-22", на месте — своими силами.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаФрансиско РубиоОлег КононенкоЗемляРоссияМарсРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)
 
 
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