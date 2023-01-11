https://ria.ru/20230111/solntse-1844076911.html

На Солнце произошла третья за десять дней мощная вспышка

На Солнце произошла третья за десять дней мощная вспышка - РИА Новости, 11.01.2023

На Солнце произошла третья за десять дней мощная вспышка

Еще одна мощная вспышка (класса X) произошла на Солнце минувшей ночью, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:48

2023-01-11T11:48

2023-01-11T12:22

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Еще одна мощная вспышка (класса X) произошла на Солнце минувшей ночью, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.Вспышку балла Х1.0 зафиксировали около 2:00 мск 11 января. После нее уже прошли еще пять вспышек — три слабые класса С и две средние класса М. В прошлый раз мощная вспышка произошла на Солнце вечером 9 января. Как отмечают ученые, это была уже третья солнечная активность за прошедшие десять дней. В целом наблюдаемый сейчас всплеск эксперты назвали сильнейшим с 2017 года. Такой рост, с одной стороны, говорит о приближении максимума активности Солнца, пик которого ожидается в течение двух-трех ближайших лет. С другой стороны, сильная мощность солнечных взрывов на такой ранней стадии цикла является неожиданной, сказано в тексте. Ученые предположили, что пока имеет место локальный всплеск активности, который будет ограничен по времени. Кроме того, основной центр солнечных взрывов продолжает перемещаться в сторону Земли. Если до конца недели взрывная энергия Солнца не будет исчерпана, ее эхо начнет достигать нашей планеты, резюмировали в Лаборатории. Подобные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

https://ria.ru/20230109/solntse-1843783224.html

https://ria.ru/20220802/obrazovanie-1806595517.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук