https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html

Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара

Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:57

2023-01-11T12:57

2023-01-11T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

соледар

артемовск

донецкая народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. "В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (старое название, используемое сейчас Украиной - ред.) и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал он перед началом совместного заседания с Европейской комиссией, на котором будут обсуждать помощь Украине, а также безопасность стран альянса на фоне украинского кризиса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, соледар, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр