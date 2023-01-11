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Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844102036.html
Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара
Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:57
2023-01-11T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
соледар
артемовск
донецкая народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара. "В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (старое название, используемое сейчас Украиной - ред.) и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал он перед началом совместного заседания с Европейской комиссией, на котором будут обсуждать помощь Украине, а также безопасность стран альянса на фоне украинского кризиса. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
соледар
артемовск
донецкая народная республика
россия
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, соледар, артемовск, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Соледар, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:57 11.01.2023
 
Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара

Столтенберг заявил, что НАТО необходимо усилить помощь Киеву на фоне потери им Соледара

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности усиления военной помощи альянса Украине на фоне событий под Артемовском и Соледаром.
В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в районе Соледара.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
"В последние дни мы стали свидетелями сражений под Бахмутом (старое название, используемое сейчас Украиной - ред.) и Соледаром в Восточной Украине. Это еще раз показывает…, как важно, чтобы мы усиливали нашу военную поддержку Украины", - сказал он перед началом совместного заседания с Европейской комиссией, на котором будут обсуждать помощь Украине, а также безопасность стран альянса на фоне украинского кризиса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Город Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОСоледарАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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