https://ria.ru/20230111/rossiya-1844025173.html
СМИ: встреча глав МИД России, Турции и Сирии в Москве может пройти в январе
СМИ: встреча глав МИД России, Турции и Сирии в Москве может пройти в январе - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: встреча глав МИД России, Турции и Сирии в Москве может пройти в январе
Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:22
2023-01-11T07:22
2023-01-11T07:22
мевлют чавушоглу
сергей лавров
фейсал микдад
москва
турция
сирия
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на свои источники. Ранее дипломатический источник РИА Новости в Москве сообщил, что сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатываются, пока окончательно не согласованы. "В отношении даты проведения переговоров в Москве выделяются два сценария. Соответственно, министр иностранных дел (Турции) Мевлют Чавушоглу, который в настоящее время находится в африканском турне, охватывающем 5 стран (ЮАР, Зимбабве, Руанда, Габон, Сан-Томе и Принсипи), должен вернуться домой 14 января. Предполагается, что он может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января. Второй сценарий заключается в том, что Чавушоглу, который посетит США 17 января, отправится в Москву после визита в Вашингтон", - пишет издание. Газета отмечает, что на предстоящих переговорах будут затронуты критические темы. По данным Hürriyet, "на обсуждение будет вынесена последняя ситуация в Сирии, события на севере Сирии, борьба с террористическими организациями", а также возвращение беженцев в Турцию. "Во время встречи министров на повестке дня также будет стоять вопрос о дорожной карте по нормализации отношений", - уточнила Hürriyet.
https://ria.ru/20230105/vstrecha-1843159036.html
https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html
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мевлют чавушоглу, сергей лавров, фейсал микдад, москва, турция, сирия
Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Москва, Турция, Сирия
СМИ: встреча глав МИД России, Турции и Сирии в Москве может пройти в январе
"Hürriyet": встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в январе в Москве