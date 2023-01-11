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В США отменили более 700 рейсов - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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В США отменили более 700 рейсов
В США отменили более 700 рейсов - РИА Новости, 11.01.2023
В США отменили более 700 рейсов
В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:28
2023-01-11T17:09
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware.Отмечается, что речь идет как о внутренних перелетах, так и о зарубежных.В 17:00 мск Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло запрет на вылеты. В агентстве добавили, что продолжают разбираться в причинах проблемы.Речь идет о сбое в системе NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях и ограничениях полета. Неполадки затронули работу национальной системы управления воздушным движением.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал президента Джо Байдена о случившемся. Глава государства поручил провести расследование. Как отметили в Белом доме, сейчас нет свидетельств того, что к сбою в системе оповещения привела кибератака.
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сша, туризм, новости - туризм, в мире, технологии
Туризм, США, Туризм, Новости - Туризм, В мире, Технологии
16:28 11.01.2023 (обновлено: 17:09 11.01.2023)
 
В США отменили более 700 рейсов

В США отменили более 700 рейсов, число отложенных вылетов возросло до четырех тысяч

© AP Photo / Patrick SemanskyПассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware.
Отмечается, что речь идет как о внутренних перелетах, так и о зарубежных.
В 17:00 мск Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло запрет на вылеты. В агентстве добавили, что продолжают разбираться в причинах проблемы.
Речь идет о сбое в системе NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях и ограничениях полета. Неполадки затронули работу национальной системы управления воздушным движением.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал президента Джо Байдена о случившемся. Глава государства поручил провести расследование. Как отметили в Белом доме, сейчас нет свидетельств того, что к сбою в системе оповещения привела кибератака.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 23:37Туризм
Во Флориде из-за компьютерного сбоя сократили число авиарейсов, пишут СМИ
 
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