16:28 11.01.2023 (обновлено: 17:09 11.01.2023)
В США отменили более 700 рейсов
В США отменили более 700 рейсов, число отложенных вылетов возросло до четырех тысяч
© AP Photo / Patrick SemanskyПассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware.
Отмечается, что речь идет как о внутренних перелетах, так и о зарубежных.
В 17:00 мск Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло запрет на вылеты. В агентстве добавили, что продолжают разбираться в причинах проблемы.
Речь идет о сбое в системе NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях и ограничениях полета. Неполадки затронули работу национальной системы управления воздушным движением.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал президента Джо Байдена о случившемся. Глава государства поручил провести расследование. Как отметили в Белом доме, сейчас нет свидетельств того, что к сбою в системе оповещения привела кибератака.