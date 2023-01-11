https://ria.ru/20230111/reysy-1844171654.html

В США отменили более 700 рейсов

В США отменили более 700 рейсов - РИА Новости, 11.01.2023

В США отменили более 700 рейсов

В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:28

2023-01-11T16:28

2023-01-11T17:09

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В США из-за сбоя в системе оповещения пилотов отменили 728 авиарейсов, отложено — более четырех тысяч, следует из данных сервиса FlightAware.Отмечается, что речь идет как о внутренних перелетах, так и о зарубежных.В 17:00 мск Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сняло запрет на вылеты. В агентстве добавили, что продолжают разбираться в причинах проблемы.Речь идет о сбое в системе NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях и ограничениях полета. Неполадки затронули работу национальной системы управления воздушным движением.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что министр транспорта США Пит Буттиджич проинформировал президента Джо Байдена о случившемся. Глава государства поручил провести расследование. Как отметили в Белом доме, сейчас нет свидетельств того, что к сбою в системе оповещения привела кибератака.

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