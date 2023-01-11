https://ria.ru/20230111/reysy-1844154804.html
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов - РИА Новости, 11.01.2023
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:29
2023-01-11T15:29
2023-01-11T15:43
туризм
сша
туризм
новости - туризм
в мире
faa
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1920x0_80_0_0_53a90c6eac35d5aaf804eccb174606c1.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов."FAA приказало авиакомпаниям приостановить вылет всех внутренних рейсов до 9 часов утра по времени восточного побережья, чтобы ведомство могло проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов", - говорится в сообщении управления в Twitter.Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".
https://ria.ru/20230102/sboy-1842884051.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_1334:0:4574:2430_1920x0_80_0_0_eeb8eac31eed6aa3e7511175220bf03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, туризм, новости - туризм, в мире, faa, twitter
Туризм, США, Туризм, Новости - Туризм, В мире, FAA, Twitter
15:29 11.01.2023 (обновлено: 15:43 11.01.2023)
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов
Федеральное управление гражданской авиации США отложило вылеты всех внутренних рейсов