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В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов - РИА Новости, 11.01.2023
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:29
2023-01-11T15:43
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов."FAA приказало авиакомпаниям приостановить вылет всех внутренних рейсов до 9 часов утра по времени восточного побережья, чтобы ведомство могло проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов", - говорится в сообщении управления в Twitter.Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".
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Туризм, США, Туризм, Новости - Туризм, В мире, FAA, Twitter
15:29 11.01.2023 (обновлено: 15:43 11.01.2023)
 
В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов

Федеральное управление гражданской авиации США отложило вылеты всех внутренних рейсов

© AP Photo / Charles KrupaСамолет авиакомпании American Airlines
Самолет авиакомпании American Airlines - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Самолет авиакомпании American Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов.
"FAA приказало авиакомпаниям приостановить вылет всех внутренних рейсов до 9 часов утра по времени восточного побережья, чтобы ведомство могло проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов", - говорится в сообщении управления в Twitter.
Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".
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