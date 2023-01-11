https://ria.ru/20230111/reysy-1844154804.html

В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов

В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов - РИА Новости, 11.01.2023

В США из-за сбоя в системе оповещения отложили вылеты внутренних рейсов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:29

2023-01-11T15:29

2023-01-11T15:43

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до 17.00 мск из-за сбоя системы оповещения пилотов."FAA приказало авиакомпаниям приостановить вылет всех внутренних рейсов до 9 часов утра по времени восточного побережья, чтобы ведомство могло проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов", - говорится в сообщении управления в Twitter.Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает сбой в работе системы оповещения для пилотов, который может повлиять на полеты по всей стране, "в том числе привести к возможному прекращению полетов".

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