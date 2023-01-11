https://ria.ru/20230111/rets-1844171917.html

РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку

РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку - РИА Новости, 11.01.2023

РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку

Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:29

2023-01-11T16:29

2023-01-11T16:29

россия

российский экспортный центр (рэц)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."19 января 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России", - говорится в сообщении.Там добавляется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 годаПрием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года."Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.

https://ria.ru/20221228/rets-1841853357.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)