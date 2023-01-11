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РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку - РИА Новости, 11.01.2023
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РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку
РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку - РИА Новости, 11.01.2023
РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку
Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:29
2023-01-11T16:29
россия
российский экспортный центр (рэц)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."19 января 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России", - говорится в сообщении.Там добавляется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 годаПрием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года."Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.
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россия, российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
16:29 11.01.2023
 

РЭЦ: экспортеры АПК смогут компенсировать часть расходов на транспортировку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров начнется 19 января на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"19 января 2023 года в 9.00 мск начнется прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Министерства сельского хозяйства России", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 года
Прием заявок продлится до 18.00 мск 1 ноября 2023 года.
"Российская агропродукция, несмотря на все ограничения, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке. Экспортеры активно ищут и находят новые пути для поставок, адаптируют логистику и ищут новых партнеров. Компенсация части расходов на транспортировку продолжает оставаться одной из самых актуальных мер господдержки, очень востребованной у отечественного агропрома", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт". Компания подает заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.
После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки. После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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