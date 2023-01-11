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Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам
Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам
Необходимо рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:44
2023-01-11T16:30
экономика
владимир путин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета, заявил президент России Владимир Путин."Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждать, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил президенту, что основная проблема сейчас - это высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы.
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экономика, владимир путин, андрей белоусов, россия
Экономика, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия
15:44 11.01.2023 (обновлено: 16:30 11.01.2023)
 
Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Путин потребовал, чтобы дисконт на энергоресурсы не создавал проблем российскому бюджету

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждать, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил президенту, что основная проблема сейчас - это высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:07
Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы, заявил Песков
 
ЭкономикаВладимир ПутинАндрей БелоусовРоссия
 
 
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