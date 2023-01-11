https://ria.ru/20230111/putin-1844159648.html

Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

Необходимо рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:44

2023-01-11T15:44

2023-01-11T16:30

экономика

владимир путин

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем для бюджета, заявил президент России Владимир Путин."Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждать, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил президенту, что основная проблема сейчас - это высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы.

https://ria.ru/20230111/potolok-1844083710.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, андрей белоусов, россия