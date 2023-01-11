https://ria.ru/20230111/pozhar-1844147684.html
В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара
В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара - РИА Новости, 11.01.2023
В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы привлекла специалистов для оценки ущерба, причиненного разливом топлива после пожара на улице Бориса Пастернака в РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:11
2023-01-11T15:11
2023-01-11T15:11
экология
происшествия
новая москва
россия
москва
топливо
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы привлекла специалистов для оценки ущерба, причиненного разливом топлива после пожара на улице Бориса Пастернака в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака топливом в районе станции метро "Рассказовка" загорелась цистерна с дизельным топливом. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей. В прокуратуре отметили, что в ходе назначенной проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе природоохранного и о пожарной безопасности, а также приняты меры прокурорского реагирования. "В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия, к проверке привлечены специалисты, ведется отбор проб воздуха, почвы и воды. Предварительно, в воде зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html
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экология, происшествия, новая москва, россия, москва, топливо
Экология, Происшествия, Новая Москва, Россия, Москва, Топливо
В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара
В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ в воде после пожара в цистерне
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы привлекла специалистов для оценки ущерба, причиненного разливом топлива после пожара на улице Бориса Пастернака в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака топливом в районе станции метро "Рассказовка" загорелась цистерна с дизельным топливом. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей.
В прокуратуре отметили, что в ходе назначенной проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе природоохранного и о пожарной безопасности, а также приняты меры прокурорского реагирования.
"В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия, к проверке привлечены специалисты, ведется отбор проб воздуха, почвы и воды. Предварительно, в воде зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.