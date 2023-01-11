https://ria.ru/20230111/pozhar-1844147684.html

В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара

В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара - РИА Новости, 11.01.2023

В Новой Москве обнаружили превышение загрязняющих веществ после пожара

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы привлекла специалистов для оценки ущерба, причиненного разливом топлива после пожара на улице Бориса Пастернака в РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:11

2023-01-11T15:11

2023-01-11T15:11

экология

происшествия

новая москва

россия

москва

топливо

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы привлекла специалистов для оценки ущерба, причиненного разливом топлива после пожара на улице Бориса Пастернака в новой Москве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что на улице Бориса Пастернака топливом в районе станции метро "Рассказовка" загорелась цистерна с дизельным топливом. Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что огонь охватил шесть автомобилей. В прокуратуре отметили, что в ходе назначенной проверки будут установлены причины и обстоятельства возгорания, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе природоохранного и о пожарной безопасности, а также приняты меры прокурорского реагирования. "В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия, к проверке привлечены специалисты, ведется отбор проб воздуха, почвы и воды. Предварительно, в воде зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, происшествия, новая москва, россия, москва, топливо