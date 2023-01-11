https://ria.ru/20230111/posobiya-1844204211.html

В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми

В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми - РИА Новости, 11.01.2023

В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми

Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

общество

татьяна голикова

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения официального дохода, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "В Российской Федерации введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы - не исключение", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Голикова отметила, что в новых субъектах РФ "по состоянию на вчерашний вечер таких заявлений подано 2059", большее число заявлений подано в ДНР, потому что "она и по численности населения наиболее крупная". "Особенностью предоставления выплат семьям является то, что мы не учитываем так называемое "Правило нулевого дохода", как это мы делаем на территории Российской Федерации, и выплаты пока могут осуществляться и без подтверждения официального дохода", - добавила Голикова. Подтверждение, по словам Голиковой, не требуется ввиду того, что жители новых территорий имеют сложности со сбором документов.

https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, татьяна голикова, россия, донецкая народная республика