https://ria.ru/20230111/posobiya-1844204211.html
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми - РИА Новости, 11.01.2023
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:50
2023-01-11T17:50
2023-01-11T17:50
общество
татьяна голикова
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения официального дохода, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "В Российской Федерации введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы - не исключение", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Голикова отметила, что в новых субъектах РФ "по состоянию на вчерашний вечер таких заявлений подано 2059", большее число заявлений подано в ДНР, потому что "она и по численности населения наиболее крупная". "Особенностью предоставления выплат семьям является то, что мы не учитываем так называемое "Правило нулевого дохода", как это мы делаем на территории Российской Федерации, и выплаты пока могут осуществляться и без подтверждения официального дохода", - добавила Голикова. Подтверждение, по словам Голиковой, не требуется ввиду того, что жители новых территорий имеют сложности со сбором документов.
https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, донецкая народная республика
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Донецкая Народная Республика
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
Голикова: в новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми