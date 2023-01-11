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В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми - РИА Новости, 11.01.2023
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В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми - РИА Новости, 11.01.2023
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми
Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:50
2023-01-11T17:50
общество
татьяна голикова
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения официального дохода, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "В Российской Федерации введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы - не исключение", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24". Голикова отметила, что в новых субъектах РФ "по состоянию на вчерашний вечер таких заявлений подано 2059", большее число заявлений подано в ДНР, потому что "она и по численности населения наиболее крупная". "Особенностью предоставления выплат семьям является то, что мы не учитываем так называемое "Правило нулевого дохода", как это мы делаем на территории Российской Федерации, и выплаты пока могут осуществляться и без подтверждения официального дохода", - добавила Голикова. Подтверждение, по словам Голиковой, не требуется ввиду того, что жители новых территорий имеют сложности со сбором документов.
https://ria.ru/20230106/gosduma-1843216569.html
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общество, татьяна голикова, россия, донецкая народная республика
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Донецкая Народная Республика
17:50 11.01.2023
 
В новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми

Голикова: в новых регионах подали 2059 заявлений на пособия семьям с детьми

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с коляской в парке
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Женщина гуляет с коляской в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Больше двух тысяч заявлений на единое пособие семьям с детьми с низкими доходами подано в новых регионах РФ, назначение будет осуществляться без подтверждения официального дохода, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В Российской Федерации введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы - не исключение", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Голикова отметила, что в новых субъектах РФ "по состоянию на вчерашний вечер таких заявлений подано 2059", большее число заявлений подано в ДНР, потому что "она и по численности населения наиболее крупная".
"Особенностью предоставления выплат семьям является то, что мы не учитываем так называемое "Правило нулевого дохода", как это мы делаем на территории Российской Федерации, и выплаты пока могут осуществляться и без подтверждения официального дохода", - добавила Голикова.
Подтверждение, по словам Голиковой, не требуется ввиду того, что жители новых территорий имеют сложности со сбором документов.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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