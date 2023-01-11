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Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США
Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США - РИА Новости, 11.01.2023
Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США
Россия во время сбоя системы уведомлений в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T20:48
2023-01-11T21:54
туризм
россия
сша
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия во время сбоя системы уведомлений в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщает Росавиация."Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", - говорится в сообщении.Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.
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россия, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, технологии, санкт-петербург, евросоюз
Туризм, Россия, США, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Санкт-Петербург, Евросоюз
20:48 11.01.2023 (обновлено: 21:54 11.01.2023)
 
Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США

Россия при сбое системы авиауправления в США оказала помощь транзитным самолетам

© AP Photo / Patrick SemanskyПассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Пассажир у табло с информацией о рейсах в Вашингтонском национальном аэропорту Рональда Рейгана. 11 января 2023
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия во время сбоя системы уведомлений в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщает Росавиация.
"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", - говорится в сообщении.
Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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