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Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США

Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США - РИА Новости, 11.01.2023

Россия помогла иностранным самолетам во время технического сбоя в США

Россия во время сбоя системы уведомлений в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T20:48

2023-01-11T20:48

2023-01-11T21:54

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия во время сбоя системы уведомлений в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщает Росавиация."Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", - говорится в сообщении.Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о сбое в системе оповещения пилотов, ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Речь идет о сбое в работе системы оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.

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россия, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, технологии, санкт-петербург, евросоюз