https://ria.ru/20230111/pakistan-1844030529.html

Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ

Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023

Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ

Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:18

2023-01-11T08:18

2023-01-11T08:18

в мире

пакистан

украина

польша

ми-17

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4360c2e37a25c51b45e13ed84bb3b6b5.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники. "Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники. По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM", - сообщает издание. По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17. Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Ранее Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД, а позже заключил сделку с Киевом на ремонт парка этих танков на сумму 85,6 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843738799.html

пакистан

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, украина, польша, ми-17