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Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
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Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ
Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ
Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:18
2023-01-11T08:18
в мире
пакистан
украина
польша
ми-17
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники. "Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники. По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM", - сообщает издание. По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17. Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Ранее Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД, а позже заключил сделку с Киевом на ремонт парка этих танков на сумму 85,6 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844023832.html
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Дарья Буймова
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в мире, пакистан, украина, польша, ми-17
В мире, Пакистан, Украина, Польша, Ми-17
08:18 11.01.2023
 
Пакистан планирует поставить Украине боеприпасы, сообщили СМИ

Пакистан планирует поставить Украине 159 контейнеров с боеприпасами, сообщили СМИ

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники. По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM", - сообщает издание.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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По данным собеседников газеты, взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17.
"Сообщается, что украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей, а также промышленных морских газовых турбин, помогает в модернизации пакистанских вертолетов", - сообщили источники издания.
Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Ранее Пакистан закупил более 320 украинских танков Т-80УД, а позже заключил сделку с Киевом на ремонт парка этих танков на сумму 85,6 миллионов долларов.
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В миреПакистанУкраинаПольшаМи-17
 
 
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