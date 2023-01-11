https://ria.ru/20230111/ozhogi-1844258634.html

В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица

В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица - РИА Новости, 11.01.2023

В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица

Следственные органы Башкирии разбираются в инциденте с тремя женщинами в Ишимбае, которые в салоне красоты получили ожоги лица, сообщили в СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:02

2023-01-11T22:02

2023-01-11T22:02

происшествия

россия

ишимбай

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

УФА, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии разбираются в инциденте с тремя женщинами в Ишимбае, которые в салоне красоты получили ожоги лица, сообщили в СУ СК РФ по региону. "По предварительным данным, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что трем женщинам в салоне красоты в городе Ишимбай была некачественно оказана услуга - лазерная шлифовка лица при помощи специального косметологического оборудования, в результате клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица", - говорится в сообщении. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения повреждений клиентками салона красоты и проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам, планируется проведение экспертных исследований. В ходе расследования действиям руководства и работников салона красоты будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html

россия

ишимбай

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ишимбай, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан