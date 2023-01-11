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В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица
В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица - РИА Новости, 11.01.2023
В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица
Следственные органы Башкирии разбираются в инциденте с тремя женщинами в Ишимбае, которые в салоне красоты получили ожоги лица, сообщили в СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:02
2023-01-11T22:02
2023-01-11T22:02
происшествия
россия
ишимбай
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии разбираются в инциденте с тремя женщинами в Ишимбае, которые в салоне красоты получили ожоги лица, сообщили в СУ СК РФ по региону. "По предварительным данным, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что трем женщинам в салоне красоты в городе Ишимбай была некачественно оказана услуга - лазерная шлифовка лица при помощи специального косметологического оборудования, в результате клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица", - говорится в сообщении. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения повреждений клиентками салона красоты и проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам, планируется проведение экспертных исследований. В ходе расследования действиям руководства и работников салона красоты будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221108/muzhchina-1829991943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ишимбай, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Ишимбай, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Башкирии в салоне красоты три женщины получили ожоги лица
СК Башкирии разбирается, как в салоне красоты в Ишимбае обожгли лица трем женщинам
УФА, 11 янв – РИА Новости. Следственные органы Башкирии разбираются в инциденте с тремя женщинами в Ишимбае, которые в салоне красоты получили ожоги лица, сообщили в СУ СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что трем женщинам в салоне красоты в городе Ишимбай
была некачественно оказана услуга - лазерная шлифовка лица при помощи специального косметологического оборудования, в результате клиенткам были причинены ожоги и другие повреждения кожи лица", - говорится в сообщении.
Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения повреждений клиентками салона красоты и проверку соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам, планируется проведение экспертных исследований. В ходе расследования действиям руководства и работников салона красоты будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.