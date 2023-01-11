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Эксперт рассказал, когда в России подешевеют овощи - РИА Новости, 11.01.2023
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Эксперт рассказал, когда в России подешевеют овощи
Эксперт рассказал, когда в России подешевеют овощи - РИА Новости, 11.01.2023
Эксперт рассказал, когда в России подешевеют овощи
Заметный рост цен на овощи с начала года является в России сезонным явлением, с февраля-марта цены традиционно начинают снижаться, заявил журналистам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:46
2023-01-11T19:46
экономика
игорь караваев
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
продукты
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заметный рост цен на овощи с начала года является в России сезонным явлением, с февраля-марта цены традиционно начинают снижаться, заявил журналистам председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали помидоры и огурцы - на 13,01% и на 12,87%, следует из опубликованных в среду данных Росстата. "Рост цен на овощи, особенно на огурцы и томаты, объясняется сезонным фактором – вместе с увеличением производственных издержек производителей эти овощи традиционно дорожают до февраля-марта, затем цены начинают снижаться", - сказал Караваев. По его словам, сейчас на рынках и полках магазинов представлены отечественные тепличные огурцы и помидоры. "В текущем периоде отпускные цены производителей являются максимально высокими в связи с их высокими затратами на обеспечение необходимого температурного и светового режима теплиц", - пояснил Караваев. Он также отметил, что средняя закупочная цена - то есть та, по которой товары приобретают торговые сети, - на овощи "борщевого набора" в сетях-членах АКОРТ в первую неделю января выросла на 3,93% по сравнению с последней неделей декабря, но при этом средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%. "Важно отметить, что на ряд продуктов по итогам первой недели января федеральные сети сохранили розничные цены ниже закупочных: например, отрицательная наценка на репчатый лук составляет минус 12,36%, картофель – минус 12,59%, морковь – минус 22,23%, подсолнечное масло – минус 4,23% тушку бройлера – минус 4,7%", - сообщил глава АКОРТ. Росстат сообщил, что цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по РФ с начала года выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно, а капуста и картофель стали дороже на 2,35% и на 2,02%. Мясо кур с начала года подорожало на 0,2%, подсолнечное масло - подешевело на 0,22%,
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экономика, игорь караваев, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты
Экономика, Игорь Караваев, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены, Продукты
19:46 11.01.2023
 
Эксперт рассказал, когда в России подешевеют овощи

Караваев: овощи в России с февраля-марта начинают дешеветь после сезонного подорожания

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкОвощной отдел супермаркета в Москве
Овощной отдел супермаркета в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Овощной отдел супермаркета в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Заметный рост цен на овощи с начала года является в России сезонным явлением, с февраля-марта цены традиционно начинают снижаться, заявил журналистам председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 1 по 9 января выросли в среднем на 6,5%, при этом больше всего из отслеживаемых позиций подорожали помидоры и огурцы - на 13,01% и на 12,87%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.
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"Рост цен на овощи, особенно на огурцы и томаты, объясняется сезонным фактором – вместе с увеличением производственных издержек производителей эти овощи традиционно дорожают до февраля-марта, затем цены начинают снижаться", - сказал Караваев.
По его словам, сейчас на рынках и полках магазинов представлены отечественные тепличные огурцы и помидоры. "В текущем периоде отпускные цены производителей являются максимально высокими в связи с их высокими затратами на обеспечение необходимого температурного и светового режима теплиц", - пояснил Караваев.
Он также отметил, что средняя закупочная цена - то есть та, по которой товары приобретают торговые сети, - на овощи "борщевого набора" в сетях-членах АКОРТ в первую неделю января выросла на 3,93% по сравнению с последней неделей декабря, но при этом средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%.
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"Важно отметить, что на ряд продуктов по итогам первой недели января федеральные сети сохранили розничные цены ниже закупочных: например, отрицательная наценка на репчатый лук составляет минус 12,36%, картофель – минус 12,59%, морковь – минус 22,23%, подсолнечное масло – минус 4,23% тушку бройлера – минус 4,7%", - сообщил глава АКОРТ.
Росстат сообщил, что цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по РФ с начала года выросли на 6,7%, 6,25% и на 5,4% соответственно, а капуста и картофель стали дороже на 2,35% и на 2,02%. Мясо кур с начала года подорожало на 0,2%, подсолнечное масло - подешевело на 0,22%,
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ЭкономикаИгорь КараваевРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЦеныПродукты
 
 
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