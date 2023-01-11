https://ria.ru/20230111/navalnyy-1844190455.html

Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни

Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни - РИА Новости, 11.01.2023

Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни

Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 в связи с болезнью истца, сообщили... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:11

2023-01-11T17:11

2023-01-11T17:11

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РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 в связи с болезнью истца, сообщили РИА Новости в суде. По данным картотеки дел на сайте Ковровского городского суда, Навальный с августа прошлого года подал к ИК-6 более 20 исков по различным поводам. Как уточнили РИА Новости в суде, на среду намечалось рассмотрение двух исков. "Сегодня судебные заседания отложены в связи с тем, что он заболел", - рассказала собеседница агентства, не уточнив диагноз. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.

https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html

https://ria.ru/20221026/sud-1827045516.html

https://ria.ru/20220929/navalnyy-1820395074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, москва, россия, владимирская область