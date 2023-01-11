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Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни - РИА Новости, 11.01.2023
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Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни
Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни - РИА Новости, 11.01.2023
Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни
Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 в связи с болезнью истца, сообщили... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:11
2023-01-11T17:11
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 в связи с болезнью истца, сообщили РИА Новости в суде. По данным картотеки дел на сайте Ковровского городского суда, Навальный с августа прошлого года подал к ИК-6 более 20 исков по различным поводам. Как уточнили РИА Новости в суде, на среду намечалось рассмотрение двух исков. "Сегодня судебные заседания отложены в связи с тем, что он заболел", - рассказала собеседница агентства, не уточнив диагноз. В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
https://ria.ru/20221110/navalnyy-1830537360.html
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происшествия, алексей навальный, москва, россия, владимирская область
Происшествия, Алексей Навальный, Москва, Россия, Владимирская область
17:11 11.01.2023
 
Суд отложил рассмотрение исков Навального из-за его болезни

Ковровский городской суд отложил рассмотрение исков Навального к ИК-6 из-за его болезни

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 янв - РИА Новости. Ковровский городской суд Владимирской области отложил рассмотрение двух исков Алексея Навального к исправительной колонии №6 в связи с болезнью истца, сообщили РИА Новости в суде.
По данным картотеки дел на сайте Ковровского городского суда, Навальный с августа прошлого года подал к ИК-6 более 20 исков по различным поводам.
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Как уточнили РИА Новости в суде, на среду намечалось рассмотрение двух исков.
"Сегодня судебные заседания отложены в связи с тем, что он заболел", - рассказала собеседница агентства, не уточнив диагноз.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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