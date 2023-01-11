https://ria.ru/20230111/napadenie-1844051281.html

Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла

Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла - РИА Новости, 11.01.2023

Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла

Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края, которая... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:40

2023-01-11T10:40

2023-01-11T10:40

происшествия

камчатский край

вилючинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв - РИА Новости. Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края, которая начала проверку после того, как об этом написали в социальных сетях. "Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника", — сказали в прокуратуре. Ребенок также пытался травмировать одноклассников, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю. По данным ведомств, ребёнок и раньше проявлял агрессию. Прокуратура проверит, какие меры были приняты для урегулирования конфликтов между учениками, а также оценит правомерность действий руководства школы. В следственном управлении начали процессуальную проверку — в ее рамках будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.

https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html

камчатский край

вилючинск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатский край, вилючинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)