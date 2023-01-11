https://ria.ru/20230111/napadenie-1844051281.html
Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла
Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла - РИА Новости, 11.01.2023
Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла
Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края, которая... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:40
2023-01-11T10:40
2023-01-11T10:40
происшествия
камчатский край
вилючинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв - РИА Новости. Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края, которая начала проверку после того, как об этом написали в социальных сетях. "Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника", — сказали в прокуратуре. Ребенок также пытался травмировать одноклассников, сообщили в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю. По данным ведомств, ребёнок и раньше проявлял агрессию. Прокуратура проверит, какие меры были приняты для урегулирования конфликтов между учениками, а также оценит правомерность действий руководства школы. В следственном управлении начали процессуальную проверку — в ее рамках будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, вилючинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Вилючинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьник на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла
Школьник из города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу с осколком стекла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв - РИА Новости. Первоклассник из закрытого города Вилючинск на Камчатке напал на учительницу и поранил ее стеклом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края, которая начала проверку после того, как об этом написали в социальных сетях.
"Как следует из публикаций, руководством образовательного учреждения не принимаются меры по воспитательной работе с младшеклассниками, вследствие чего школьный учитель получил травму осколком стекла от первоклассника", — сказали в прокуратуре.
Ребенок также пытался травмировать одноклассников, сообщили в следственном управлении СК РФ
по Камчатскому краю.
По данным ведомств, ребёнок и раньше проявлял агрессию.
Прокуратура проверит, какие меры были приняты для урегулирования конфликтов между учениками, а также оценит правомерность действий руководства школы. В следственном управлении начали процессуальную проверку — в ее рамках будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время обучения.