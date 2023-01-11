https://ria.ru/20230111/missiya-1844190944.html

Миссию экипажа корабля "Союз МС-22" продлили на несколько месяцев

Миссию экипажа корабля "Союз МС-22" продлили на несколько месяцев - РИА Новости, 11.01.2023

Миссию экипажа корабля "Союз МС-22" продлили на несколько месяцев

Миссию экипажа "Союз МС-22", который из-за неисправности корабля вернут на Землю с Международной космической станции, продлят на несколько месяцев, сообщил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:12

2023-01-11T17:12

2023-01-11T18:44

роскосмос

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наса

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Миссию экипажа "Союз МС-22", который из-за неисправности корабля вернут на Землю с Международной космической станции, продлят на несколько месяцев, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, организованной НАСА.Крикалев уточнил, что состояние здоровья членов экипажа корабля хорошее, они готовы пробыть на МКС дольше запланированного. Он добавил, что в случае возникновения новой нештатной ситуации до прибытия "Союза МС-23" один из космонавтов может "пересесть" на американский Crew Dragon.Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения ударом метеороида. В свою очередь, космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франсиско Рубио доставит домой "Союз МС-23", который 20 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме.На пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос участников экспедиции Прокопьева и Петелина. Ввиду неисправности температура в корабле стала повышаться, потом ее удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" — россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франсиско Рубио.Кроме того, на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля: россиянин Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

https://ria.ru/20221222/kosmos-1840428262.html

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