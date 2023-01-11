17:12 11.01.2023 (обновлено: 18:44 11.01.2023)
Миссию экипажа корабля "Союз МС-22" продлили на несколько месяцев
"Роскосмос" продлил миссию экипажа корабля "Союз МС-22" на несколько месяцев
© NASA TVМанипулятор обследует корабль "Союз МС-22"
© NASA TV
Манипулятор обследует корабль "Союз МС-22". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Миссию экипажа "Союз МС-22", который из-за неисправности корабля вернут на Землю с Международной космической станции, продлят на несколько месяцев, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, организованной НАСА.
"Мы, возможно, продлим продолжительность этой экспедиции на дополнительные несколько месяцев. Точный день, когда будет отправлен следующий экипаж на замену им, пока не определен, но это будет продление на несколько месяцев", — сказал он.
Крикалев уточнил, что состояние здоровья членов экипажа корабля хорошее, они готовы пробыть на МКС дольше запланированного. Он добавил, что в случае возникновения новой нештатной ситуации до прибытия "Союза МС-23" один из космонавтов может "пересесть" на американский Crew Dragon.
Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что "Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за повреждения ударом метеороида. В свою очередь, космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франсиско Рубио доставит домой "Союз МС-23", который 20 февраля отправится к МКС в беспилотном режиме.
На пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" 15 декабря прошлого года произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос участников экспедиции Прокопьева и Петелина. Ввиду неисправности температура в корабле стала повышаться, потом ее удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет.
Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны.
До возникновения нештатной ситуации планировалось, что "Союз МС-23" полетит на МКС 16 марта и доставит на станцию российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта США Лорал О'Хару. После пересменки должен был вернуться на Землю экипаж "Союза МС-22" — россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Франсиско Рубио.
Кроме того, на станции сейчас находятся американские астронавты Николь Манн и Джош Кассада, россиянка Анна Кикина и японец Коити Ваката, прилетевшие на американском Crew Dragon. Их в феврале сменит экипаж следующего такого корабля: россиянин Андрей Федяев, астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан-аль-Нейади.
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