https://ria.ru/20230111/meteor-1844175805.html

Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"

Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор" - РИА Новости, 11.01.2023

Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:38

2023-01-11T16:38

2023-01-11T16:39

санкт-петербург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

владимир путин

александр беглов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра Беглова по проекту строительства речных пассажирских судов "Метеор". Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. После доклада Мантурова президент спросил, получил ли вице-премьер письмо за подписью Беглова. "Подтверждаю, Владимир Владимирович", - ответил Мантуров. Вице-премьер добавил, что Санкт-Петербург - один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. "С коллегами ведем постоянную работу, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по "Метеорам" и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа", - добавил он. "Хорошо. Там финансовые нужно инструменты отработать, чтобы у них заказ был своевременный", - ответил президент.

https://ria.ru/20220617/antsev-1795872942.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, владимир путин, александр беглов