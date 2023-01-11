https://ria.ru/20230111/meteor-1844175805.html
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор" - РИА Новости, 11.01.2023
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:39
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
владимир путин
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733461045_0:50:3196:1849_1920x0_80_0_0_164cc7906f00d14f226418e5ce8a8757.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра Беглова по проекту строительства речных пассажирских судов "Метеор". Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. После доклада Мантурова президент спросил, получил ли вице-премьер письмо за подписью Беглова. "Подтверждаю, Владимир Владимирович", - ответил Мантуров. Вице-премьер добавил, что Санкт-Петербург - один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. "С коллегами ведем постоянную работу, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по "Метеорам" и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа", - добавил он. "Хорошо. Там финансовые нужно инструменты отработать, чтобы у них заказ был своевременный", - ответил президент.
https://ria.ru/20220617/antsev-1795872942.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733461045_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_452ed2a43b2233782dad6db1527c6d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, владимир путин, александр беглов
Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Владимир Путин, Александр Беглов
16:38 11.01.2023 (обновлено: 16:39 11.01.2023)
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"
Мантуров подтвердил Путину получение письма главы Петербурга Беглова по судам "Метеор"