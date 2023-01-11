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Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор" - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор" - РИА Новости, 11.01.2023
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:38
2023-01-11T16:39
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
владимир путин
александр беглов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра Беглова по проекту строительства речных пассажирских судов "Метеор". Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. После доклада Мантурова президент спросил, получил ли вице-премьер письмо за подписью Беглова. "Подтверждаю, Владимир Владимирович", - ответил Мантуров. Вице-премьер добавил, что Санкт-Петербург - один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. "С коллегами ведем постоянную работу, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по "Метеорам" и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа", - добавил он. "Хорошо. Там финансовые нужно инструменты отработать, чтобы у них заказ был своевременный", - ответил президент.
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санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, владимир путин, александр беглов
Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Владимир Путин, Александр Беглов
16:38 11.01.2023 (обновлено: 16:39 11.01.2023)
 
Путин поинтересовался, получил ли Мантуров письмо по проекту судов "Метеор"

Мантуров подтвердил Путину получение письма главы Петербурга Беглова по судам "Метеор"

© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в медиабанкТеплоход "Метеор"
Теплоход Метеор - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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Теплоход "Метеор". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра Беглова по проекту строительства речных пассажирских судов "Метеор".
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. После доклада Мантурова президент спросил, получил ли вице-премьер письмо за подписью Беглова.
"Денис Валентинович, вы получили бумагу, которую я расписал вам? Она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит "Метеоры", да? Там достаточно финансовоемкий проект", - спросил Путин у Мантурова.
"Подтверждаю, Владимир Владимирович", - ответил Мантуров.
Вице-премьер добавил, что Санкт-Петербург - один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. "С коллегами ведем постоянную работу, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по "Метеорам" и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа", - добавил он.
"Хорошо. Там финансовые нужно инструменты отработать, чтобы у них заказ был своевременный", - ответил президент.
Исполнительный директор Радар ммс Иван Анцев
17 июня 2022, 12:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Иван Анцев: теплоход "Метеор" – визитная карточка Санкт-Петербурга
 
Санкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровВладимир ПутинАлександр Беглов
 
 
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