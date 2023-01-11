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Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/magate-1844239653.html
Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах
Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах - РИА Новости, 11.01.2023
Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах
Заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины, заявил глава... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:27
2023-01-11T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
магатэ
рафаэль гросси
украина
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Нападения на атомную станцию стали рутиной, и это безумие. Я уже говорил это на заседании Совбеза ООН, они играют с огнем. У нас будет ядерный инцидент, мы должны этого избежать. Мы должны прийти к новой ситуации, этот статус-кво больше не нужен", - заявил он в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24."Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон", - сказал Гросси.
https://ria.ru/20230105/zakhvat-1843207225.html
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в мире, россия, магатэ, рафаэль гросси, украина, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина, Запорожская АЭС, ООН
19:27 11.01.2023 (обновлено: 19:52 11.01.2023)
 
Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Нападения на атомную станцию стали рутиной, и это безумие. Я уже говорил это на заседании Совбеза ООН, они играют с огнем. У нас будет ядерный инцидент, мы должны этого избежать. Мы должны прийти к новой ситуации, этот статус-кво больше не нужен", - заявил он в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.
"Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон", - сказал Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 23:16Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиУкраинаЗапорожская АЭСООН
 
 
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