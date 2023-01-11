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Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах

Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах - РИА Новости, 11.01.2023

Гросси заявил, что ядерный инцидент на Запорожской АЭС ни в чьих интересах

Заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины, заявил глава... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:27

2023-01-11T19:27

2023-01-11T19:52

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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Заключение соглашения по Запорожской АЭС не является невозможным, поскольку ядерный инцидент не будет в интересах ни России, ни Украины, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Нападения на атомную станцию стали рутиной, и это безумие. Я уже говорил это на заседании Совбеза ООН, они играют с огнем. У нас будет ядерный инцидент, мы должны этого избежать. Мы должны прийти к новой ситуации, этот статус-кво больше не нужен", - заявил он в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24."Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20230105/zakhvat-1843207225.html

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