https://ria.ru/20230111/lenoblast-1844192122.html

Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности

Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности - РИА Новости, 11.01.2023

Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности

Власти Ленинградской области совместно с банком ВТБ будут совершенствовать механизмы инновационного развития промышленности и модернизации производств региона,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:16

2023-01-11T17:16

2023-01-11T17:17

ленинградская область

александр дрозденко

денис бортников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с банком ВТБ будут совершенствовать механизмы инновационного развития промышленности и модернизации производств региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве по развитию социальной, экономической и инвестиционной сфер подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников. Таким образом в Ленинградской области продолжится совместная работа по внедрению современных финансовых услуг и развитию банковской инфраструктуры. Документ также предусматривает развитие кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки."В числе перспективных направлений сотрудничества - внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Ленинградской области, разработка и реализация инвестиционных программ, привлечение частных инвестиций в регион, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и модернизации предприятий, развитие системы кредитования юридических и физических лиц, в том числе, в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Поэтому с нашей стороны будет поддержка любых конструктивных предложений банка", - прокомментировал Дрозденко.В свою очередь Бортников отметил, что ВТБ активно работает в Ленинградской области, поддерживает областные предприятия промышленности и сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей. Банк также участвует в реализации важных для региона инфраструктурных проектов, в том числе в области дорожного строительства. Подписанное соглашение позволит расширить круг направлений совместной работы, а также повысить эффективность реализуемых мер поддержки населения и регионального бизнеса.

https://ria.ru/20221215/pribyl-1838873350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, денис бортников