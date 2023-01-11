Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230111/lenoblast-1844192122.html
Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности
Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности - РИА Новости, 11.01.2023
Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности
Власти Ленинградской области совместно с банком ВТБ будут совершенствовать механизмы инновационного развития промышленности и модернизации производств региона,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:16
2023-01-11T17:17
ленинградская область
александр дрозденко
денис бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с банком ВТБ будут совершенствовать механизмы инновационного развития промышленности и модернизации производств региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве по развитию социальной, экономической и инвестиционной сфер подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников. Таким образом в Ленинградской области продолжится совместная работа по внедрению современных финансовых услуг и развитию банковской инфраструктуры. Документ также предусматривает развитие кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки."В числе перспективных направлений сотрудничества - внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Ленинградской области, разработка и реализация инвестиционных программ, привлечение частных инвестиций в регион, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и модернизации предприятий, развитие системы кредитования юридических и физических лиц, в том числе, в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Поэтому с нашей стороны будет поддержка любых конструктивных предложений банка", - прокомментировал Дрозденко.В свою очередь Бортников отметил, что ВТБ активно работает в Ленинградской области, поддерживает областные предприятия промышленности и сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей. Банк также участвует в реализации важных для региона инфраструктурных проектов, в том числе в области дорожного строительства. Подписанное соглашение позволит расширить круг направлений совместной работы, а также повысить эффективность реализуемых мер поддержки населения и регионального бизнеса.
https://ria.ru/20221215/pribyl-1838873350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:0:2620:1965_1920x0_80_0_0_2ca48e2a65a1da1822c353dca6ffa8e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, денис бортников
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Денис Бортников
17:16 11.01.2023 (обновлено: 17:17 11.01.2023)
 

Ленобласть улучшит механизмы инновационного развития промышленности

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области совместно с банком ВТБ будут совершенствовать механизмы инновационного развития промышленности и модернизации производств региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве по развитию социальной, экономической и инвестиционной сфер подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников. Таким образом в Ленинградской области продолжится совместная работа по внедрению современных финансовых услуг и развитию банковской инфраструктуры. Документ также предусматривает развитие кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 13:28Ленинградская область
Нацпроект помог предприятиям Ленобласти увеличить чистую прибыль на 46%
"В числе перспективных направлений сотрудничества - внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Ленинградской области, разработка и реализация инвестиционных программ, привлечение частных инвестиций в регион, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и модернизации предприятий, развитие системы кредитования юридических и физических лиц, в том числе, в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Поэтому с нашей стороны будет поддержка любых конструктивных предложений банка", - прокомментировал Дрозденко.
В свою очередь Бортников отметил, что ВТБ активно работает в Ленинградской области, поддерживает областные предприятия промышленности и сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей. Банк также участвует в реализации важных для региона инфраструктурных проектов, в том числе в области дорожного строительства. Подписанное соглашение позволит расширить круг направлений совместной работы, а также повысить эффективность реализуемых мер поддержки населения и регионального бизнеса.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоДенис Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала