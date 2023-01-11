https://ria.ru/20230111/latviya-1844039380.html

Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью

Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью - РИА Новости, 11.01.2023

Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью

Доклад МИД Латвии, где "разгром России" заявлен как один из интересов политики страны, — это "история про нечеловеческую глупость", заявила официальный... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:39

2023-01-11T09:39

2023-01-11T11:01

мария захарова

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доклад МИД Латвии, где "разгром России" заявлен как один из интересов политики страны, — это "история про нечеловеческую глупость", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится", — сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова также указала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказавшей, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны. При этом она имела в виду граждан Украины. "Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере, у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", — добавила представитель ведомства.Захарова считает, что власти стран Балтии "сами не понимают, что говорят"."Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль", — заявила она.Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором среди прочего говорится, что "разгром России — в интересах Латвии".В августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Российский МИД после решения властей рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.

https://ria.ru/20230109/repatriatsiya-1843744739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мария захарова, кая каллас, эстония, латвия, россия, в мире