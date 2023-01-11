https://ria.ru/20230111/latviya-1844039380.html
Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью
Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью - РИА Новости, 11.01.2023
Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью
Доклад МИД Латвии, где "разгром России" заявлен как один из интересов политики страны, — это "история про нечеловеческую глупость", заявила официальный... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:39
2023-01-11T09:39
2023-01-11T11:01
мария захарова
кая каллас
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доклад МИД Латвии, где "разгром России" заявлен как один из интересов политики страны, — это "история про нечеловеческую глупость", заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится", — сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова также указала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, сказавшей, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны. При этом она имела в виду граждан Украины. "Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере, у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", — добавила представитель ведомства.Захарова считает, что власти стран Балтии "сами не понимают, что говорят"."Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль", — заявила она.Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором среди прочего говорится, что "разгром России — в интересах Латвии".В августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Российский МИД после решения властей рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.
https://ria.ru/20230109/repatriatsiya-1843744739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, кая каллас, эстония, латвия, россия, в мире
Мария Захарова, Кая Каллас, Эстония, Латвия, Россия, В мире
09:39 11.01.2023 (обновлено: 11:01 11.01.2023)
Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" глупостью
Захарова назвала доклад МИД Латвии о "разгроме России" историей о нечеловеческой глупости
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Доклад МИД Латвии, где "разгром России" заявлен как один из интересов политики страны, — это "история про нечеловеческую глупость", заявила
официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова также указала на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас
, сказавшей, что им не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны. При этом она имела в виду граждан Украины
.
"Мы говорим о том, что люди, выдающие себя и маскирующиеся за очень важные, базовые, базисные принципы организации общества, сохранения вот этих цивилизационных основ, на самом деле эти основы уничтожили, по крайней мере, у себя в государстве. Вопрос к тем, кто говорит, что стратегическое поражение России
им выгодно или они будут его добиваться, и одновременно они говорят, что еще одна группа беженцев им на их территории, говоря об украинцах, которых они стимулировали, поддерживали, я имею в виду режим, на протяжении многих лет, им не нужна", — добавила представитель ведомства.
Захарова считает, что власти стран Балтии "сами не понимают, что говорят".
"Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль", — заявила она.
Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, в котором среди прочего говорится, что "разгром России — в интересах Латвии".
В августе 2022 года парламент республики объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Российский МИД после решения властей рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.