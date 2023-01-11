В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции
В ГД внесли проект о создании национальной системы мониторинга противодействия коррупции
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая заменит мониторинг, проводившийся Группой государств против коррупции (ГРЕКО), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму.
"Проектом федерального закона предлагается определить правовую основу формирования и деятельности российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции", - указывается в документе.
Актуальность документа авторы связывают с прекращением участия России в ГРЕКО, которая проводила мониторинг выполнения странами антикоррупционных обязательств, а соответствующие рекомендации использовали профильные подразделения, например российская Генпрокуратура, для подготовки предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области противодействия коррупции.
Разработчики предлагают включить в состав комиссии представителей профильных органов публичной власти: президента, правительства, Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ЦБ, Счетной палаты, представителей фракций Госдумы, Совета Федерации, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и некоммерческих организаций, специализирующихся в области противодействия коррупции.
Предлагается, что задачами комиссии будут являться подготовка ежегодного доклада о реализации нацполитики в области противодействия коррупции, постоянный мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.
Законопроект был внесен в Думу лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым и его заместителем Сарданой Авксентьевой.
"Мы не обязаны отчитываться перед Европой о том, как боремся с коррупцией. Но это не значит, что Россия открывает двери для взяточничества. Нам нужна своя независимая комиссия в этой сфере, которая будет это делать более эффективно", – заявил журналистам Нечаев.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".