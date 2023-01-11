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В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции - РИА Новости, 11.01.2023
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В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции
В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции - РИА Новости, 11.01.2023
В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции
Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:21
2023-01-11T15:21
россия
госдума рф
греко
европа
коррупция
партия "новые люди"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая заменит мониторинг, проводившийся Группой государств против коррупции (ГРЕКО), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму. "Проектом федерального закона предлагается определить правовую основу формирования и деятельности российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции", - указывается в документе. Актуальность документа авторы связывают с прекращением участия России в ГРЕКО, которая проводила мониторинг выполнения странами антикоррупционных обязательств, а соответствующие рекомендации использовали профильные подразделения, например российская Генпрокуратура, для подготовки предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области противодействия коррупции. Разработчики предлагают включить в состав комиссии представителей профильных органов публичной власти: президента, правительства, Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ЦБ, Счетной палаты, представителей фракций Госдумы, Совета Федерации, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и некоммерческих организаций, специализирующихся в области противодействия коррупции. Предлагается, что задачами комиссии будут являться подготовка ежегодного доклада о реализации нацполитики в области противодействия коррупции, постоянный мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Законопроект был внесен в Думу лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым и его заместителем Сарданой Авксентьевой. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения. Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".
https://ria.ru/20230110/korruptsiya-1843814486.html
https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html
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россия, госдума рф, греко, европа, коррупция, партия "новые люди"
Россия, Госдума РФ, ГРЕКО, Европа, Коррупция, Партия "Новые люди"
15:21 11.01.2023
 
В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции

В ГД внесли проект о создании национальной системы мониторинга противодействия коррупции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая заменит мониторинг, проводившийся Группой государств против коррупции (ГРЕКО), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму.
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"Проектом федерального закона предлагается определить правовую основу формирования и деятельности российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции", - указывается в документе.
Актуальность документа авторы связывают с прекращением участия России в ГРЕКО, которая проводила мониторинг выполнения странами антикоррупционных обязательств, а соответствующие рекомендации использовали профильные подразделения, например российская Генпрокуратура, для подготовки предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области противодействия коррупции.
Разработчики предлагают включить в состав комиссии представителей профильных органов публичной власти: президента, правительства, Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ЦБ, Счетной палаты, представителей фракций Госдумы, Совета Федерации, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и некоммерческих организаций, специализирующихся в области противодействия коррупции.
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Предлагается, что задачами комиссии будут являться подготовка ежегодного доклада о реализации нацполитики в области противодействия коррупции, постоянный мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области.
Законопроект был внесен в Думу лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым и его заместителем Сарданой Авксентьевой.
"Мы не обязаны отчитываться перед Европой о том, как боремся с коррупцией. Но это не значит, что Россия открывает двери для взяточничества. Нам нужна своя независимая комиссия в этой сфере, которая будет это делать более эффективно", – заявил журналистам Нечаев.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".
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РоссияГосдума РФГРЕКОЕвропаКоррупцияПартия "Новые люди"
 
 
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