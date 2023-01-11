https://ria.ru/20230111/korruptsiya-1844151626.html

В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции

В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции - РИА Новости, 11.01.2023

В Госдуму внесли проект о системе мониторинга противодействия коррупции

Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

2023-01-11T15:21

россия

госдума рф

греко

европа

коррупция

партия "новые люди"

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о создании в России национальной комиссии по мониторингу законодательства в области коррупции, которая заменит мониторинг, проводившийся Группой государств против коррупции (ГРЕКО), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной Россией в 1999 году, ранее поступил в Госдуму. "Проектом федерального закона предлагается определить правовую основу формирования и деятельности российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции", - указывается в документе. Актуальность документа авторы связывают с прекращением участия России в ГРЕКО, которая проводила мониторинг выполнения странами антикоррупционных обязательств, а соответствующие рекомендации использовали профильные подразделения, например российская Генпрокуратура, для подготовки предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования в области противодействия коррупции. Разработчики предлагают включить в состав комиссии представителей профильных органов публичной власти: президента, правительства, Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, Следственного комитета, ЦБ, Счетной палаты, представителей фракций Госдумы, Совета Федерации, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и некоммерческих организаций, специализирующихся в области противодействия коррупции. Предлагается, что задачами комиссии будут являться подготовка ежегодного доклада о реализации нацполитики в области противодействия коррупции, постоянный мониторинг и реализация мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Законопроект был внесен в Думу лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым и его заместителем Сарданой Авксентьевой. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию подписана в 1999 году государствами Совета Европы, из которого Россия вышла в 2022 году на фоне специальной военной операции. На этом фоне Россию исключили из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с Конвенцией ведет мониторинг ее выполнения. Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию "никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал, внутренний потенциал по борьбе с коррупцией".

https://ria.ru/20230110/korruptsiya-1843814486.html

https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

https://ria.ru/20230109/korruptsiya-1843637611.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, греко, европа, коррупция, партия "новые люди"