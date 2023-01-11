https://ria.ru/20230111/konflikt-1844056334.html

В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы

В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы - РИА Новости, 11.01.2023

В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:55

2023-01-11T10:55

2023-01-11T10:55

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУСК региона. Ранее в полиции и прокуратуре региона сообщили о начале проверок после видео в сети с конфликтом между ученицей и учителем. На кадрах видно, как девочка и взрослая женщина в классе при других детях вступают в борьбу – машут друг на друга руками, хватают. В прокуратуре сообщили, что предварительно потасовка завязалась из-за того, что девушка курила в классе электронную сигарету. При попытке забрать сигарету девочка облила учителя водой. "По результатам процессуальной проверки по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации и социальных сетях, о применении физической силы педагогом МБОУ "Средняя школа №34 имени Героя Советского Союза Кожевникова А.Л." в отношении ученицы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В городском управлении образования сообщили о начале служебной проверки.

https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html

https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск