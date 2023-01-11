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В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы - РИА Новости, 11.01.2023
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В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы
В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы - РИА Новости, 11.01.2023
В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы
Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:55
2023-01-11T10:55
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУСК региона. Ранее в полиции и прокуратуре региона сообщили о начале проверок после видео в сети с конфликтом между ученицей и учителем. На кадрах видно, как девочка и взрослая женщина в классе при других детях вступают в борьбу – машут друг на друга руками, хватают. В прокуратуре сообщили, что предварительно потасовка завязалась из-за того, что девушка курила в классе электронную сигарету. При попытке забрать сигарету девочка облила учителя водой. "По результатам процессуальной проверки по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации и социальных сетях, о применении физической силы педагогом МБОУ "Средняя школа №34 имени Героя Советского Союза Кожевникова А.Л." в отношении ученицы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В городском управлении образования сообщили о начале служебной проверки.
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
https://ria.ru/20221108/pedagog-1830092599.html
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Дарья Буймова
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
10:55 11.01.2023
 
В Красноярске возбудили дело после конфликта педагога и школьницы

В Красноярске возбудили дело после конфликта между ученицей пятого класса и педагогом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей после конфликта педагога и школьницы в одной из красноярских школ, сообщает СУСК региона.
Ранее в полиции и прокуратуре региона сообщили о начале проверок после видео в сети с конфликтом между ученицей и учителем. На кадрах видно, как девочка и взрослая женщина в классе при других детях вступают в борьбу – машут друг на друга руками, хватают. В прокуратуре сообщили, что предварительно потасовка завязалась из-за того, что девушка курила в классе электронную сигарету. При попытке забрать сигарету девочка облила учителя водой.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:16
В Красноярске возбудили дело из-за конфликта между учителем и школьницей
"По результатам процессуальной проверки по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации и социальных сетях, о применении физической силы педагогом МБОУ "Средняя школа №34 имени Героя Советского Союза Кожевникова А.Л." в отношении ученицы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В городском управлении образования сообщили о начале служебной проверки.
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 22:33
Ударивший ученика педагог из Дзержинска уволился после огласки инцидента
 
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