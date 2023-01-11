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Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети в России - РИА Новости, 11.01.2023
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Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети в России
Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети в России - РИА Новости, 11.01.2023
Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети в России
Франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:55
2023-01-11T18:55
экономика
россия
москва
kfc
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. "Yum! Brands обязывает Котова (Константин Котов, один из собственников "Смарт Сервис" - ред.) работать именно под брендом "Ростикс", который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского. Но при этом по договору Yum оставляет за собой возможность выкупить бренд обратно. Иными словами, вернуться в Россию. Сейчас сделка находится на стадии одобрения правительственной комиссии. Франчайзи KFC, со своей стороны, вчера написали письмо на имя председателя правительства с просьбой приостановки сделку", - сказал Миронов. Он уточнил, что, согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" не только получает 70 ресторанов, которые принадлежат KFC, но и становится владельцем всей франшизы в России. "С действующими российскими франчайзи никто ничего не проговаривал. Им объявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за "Ростикс", а не за KFC. Но... KFC – мировой бренд с 99% узнаваемостью в России, о "Ростиксе" же помнят порядка 20% населения страны, а узнаваемость у него будет еще ниже этой цифры", - сказал он. Миронов добавил, что на технологии и продвижение KFC работает огромная команда в Далласе, на "Ростикс" же будут работать по сути новички с несопоставимым бюджетом. "И получается, что российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счет новый стартап. И при этом еще платить владельцу бренда космические деньги", - подчеркнул омбудсмен. По его словам, от KFC зависят 40 тысяч сотрудников, 1,1 тысячи арендаторов, 3% от потребления всей российской курицы и сотни контрагентов. "Думаю, что если все пойдет по данному сценарию, ресторанный рынок получит серьезнейшее потрясение... Единственные, кто от этого выиграет, - американская компания Yum! Brands, продавшая бизнес за пару сотен миллионов долларов и оставившая за собой право возврата обратно", - указал Миронов. "Я считаю, что значительную часть от запрашиваемых денег Yum! Brands нужно оставить в стране как компенсацию брошенному бизнесу, пустив их на уменьшение роялти и маркетингового сбора, ребрендинг франчайзи и поддержку переходящих на новый бренд. Название также должно быть независимым от Yum! Brands. И, конечно, все это должно стать обязательным, проконтролированным правительственной комиссией условием сделки. Вот тогда у российских предпринимателей появится шанс устоять на ногах", - заключил он.
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экономика, россия, москва, kfc
Экономика, Россия, Москва, KFC
18:55 11.01.2023
 
Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети в России

Франчайзи KFC просят власти приостановить сделку по продаже сети компании "Смарт Сервис"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВывеска ресторана KFC в Москве
Вывеска ресторана KFC в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска ресторана KFC в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.
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"Yum! Brands обязывает Котова (Константин Котов, один из собственников "Смарт Сервис" - ред.) работать именно под брендом "Ростикс", который компания выкупила в 2009 году у Ростислава Ордовского-Танаевского. Но при этом по договору Yum оставляет за собой возможность выкупить бренд обратно. Иными словами, вернуться в Россию. Сейчас сделка находится на стадии одобрения правительственной комиссии. Франчайзи KFC, со своей стороны, вчера написали письмо на имя председателя правительства с просьбой приостановки сделку", - сказал Миронов.
Он уточнил, что, согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" не только получает 70 ресторанов, которые принадлежат KFC, но и становится владельцем всей франшизы в России. "С действующими российскими франчайзи никто ничего не проговаривал. Им объявили, что они будут платить те же 11% роялти и маркетинга, но уже за "Ростикс", а не за KFC. Но... KFC – мировой бренд с 99% узнаваемостью в России, о "Ростиксе" же помнят порядка 20% населения страны, а узнаваемость у него будет еще ниже этой цифры", - сказал он.
Миронов добавил, что на технологии и продвижение KFC работает огромная команда в Далласе, на "Ростикс" же будут работать по сути новички с несопоставимым бюджетом. "И получается, что российские франчайзи должны попросту раскрутить за свой счет новый стартап. И при этом еще платить владельцу бренда космические деньги", - подчеркнул омбудсмен.
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По его словам, от KFC зависят 40 тысяч сотрудников, 1,1 тысячи арендаторов, 3% от потребления всей российской курицы и сотни контрагентов. "Думаю, что если все пойдет по данному сценарию, ресторанный рынок получит серьезнейшее потрясение... Единственные, кто от этого выиграет, - американская компания Yum! Brands, продавшая бизнес за пару сотен миллионов долларов и оставившая за собой право возврата обратно", - указал Миронов.
"Я считаю, что значительную часть от запрашиваемых денег Yum! Brands нужно оставить в стране как компенсацию брошенному бизнесу, пустив их на уменьшение роялти и маркетингового сбора, ребрендинг франчайзи и поддержку переходящих на новый бренд. Название также должно быть независимым от Yum! Brands. И, конечно, все это должно стать обязательным, проконтролированным правительственной комиссией условием сделки. Вот тогда у российских предпринимателей появится шанс устоять на ногах", - заключил он.
 
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