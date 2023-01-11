https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844024660.html

В Астане заявили, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ

В Астане заявили, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ - РИА Новости, 11.01.2023

В Астане заявили, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти в ФРГ

Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T06:51

2023-01-11T06:51

2023-01-11T07:46

россия

германия

казахстан

цены на нефть

транснефть

казтрансойл

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АСТАНА, 11 янв - РИА Новости. Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков."Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на весь 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская сторона. Как уточняла "Транснефть", 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, а заявка требует утверждения со стороны Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности поддержать данные поставки.По его словам, в Астане не ждут каких-либо осложнений по этому вопросу. "Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было", - пояснил министр.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба", чтобы обеспечить дополнительные поставки для НПЗ в городе Шведте и заменить российскую нефть. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, то есть на "Дружбу" не распространяются.В конце декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Так, документ запрещает поставки по контрактам, в которых упоминается ценовой потолок, и, как ожидается, отреагируют так же на попытки ограничить торговлю нефтепродуктами. При этом глава государства может выдать специальное разрешение на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, запрещенный указом.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши, Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221230/nefteprodukty-1842547174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/nefteprovod-1842726035.html

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россия, германия, казахстан, цены на нефть, транснефть, казтрансойл