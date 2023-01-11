https://ria.ru/20230111/kamery-1844015851.html

Камеры начали использовать для фиксации выброса мусора из авто

Камеры начали использовать для фиксации выброса мусора из авто - РИА Новости, 11.01.2023

Камеры начали использовать для фиксации выброса мусора из авто

Вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за выброс мусора из транспортных средств, теперь работающие в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T01:11

2023-01-11T01:11

2023-01-11T01:13

алексей шапошников

москва

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807142786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1631b76036041c26f509c70240400da5.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за выброс мусора из транспортных средств, теперь работающие в автоматическом режиме камеры разрешено использовать для фиксации таких правонарушений, следует из кодекса. Направленный на борьбу с несанкционированными свалками законопроект, принятый летом прошлого года Государственной Думой РФ, был подготовлен Мосгордумой и Мособлдумой. Ранее в Мособлдуме сообщили, что система контроля будет работать в автоматическом режиме 24/7. Механизм будет такой же, как и со штрафами ГИБДД, полностью автоматизированный. Штраф будет направлен по почте владельцу транспортного средства, после того, как камера распознает госномер машины нарушителя. Для граждан за выброс мусора из транспортного средства предусмотрен административный штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 20 до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 40 до 60 тысяч, а также допустима конфискация транспортного средства. Юридическим лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, за повторное от 60 до 100 тысяч и тоже допустима конфискация транспортного средства. Уточняется, что, если нарушитель использовал грузовой транспорт, а также прицеп, трактор и другие самоходные машины, размер штрафа будет выше. Так, граждане должны будут заплатить штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, в случае повторного нарушения штраф составит от 60 тысяч до 70 тысяч рублей. Размер штрафа для должностных лиц составит от 60 до 80 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 80 до 100 тысяч, а также допустима конфискация грузового автомобиля или прицепа. Для юридических лиц размер штрафа составит от 100 до 120 тысяч рублей, за повторное от 150 до 200 тысяч и тоже допустима конфискация грузового транспорта. Ни один из регионов РФ, кроме Москвы, пока не сообщил, готов ли он пользоваться поправками в законодательство и выявлять водителей, загрязняющих окружающую среду, с помощью камер. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил РИА Новости, что Москва технически готова отслеживать по камерам нарушителей, выбрасывающих мусор из легковых и грузовых автомобилей в неположенных местах, вся необходимая инфраструктура для этого есть.

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/osago-1841836348.html

https://ria.ru/20221226/kamery-1841284099.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей шапошников, москва, авто, общество