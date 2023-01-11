https://ria.ru/20230111/issledovanie-1844019802.html

Исследование выявило рост спроса на мандарины перед Новым годом

Исследование выявило рост спроса на мандарины перед Новым годом - РИА Новости, 11.01.2023

Исследование выявило рост спроса на мандарины перед Новым годом

Спрос россиян на мандарины в декабре прошлого года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако продажи лекарств для... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T03:13

2023-01-11T03:13

2023-01-11T04:30

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Спрос россиян на мандарины в декабре прошлого года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако продажи лекарств для пищеварения сократились, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. При этом, по данным компании, на украшениях перед Новым годом старались сэкономить - было приобретено на 18,7% меньше упаковок мишуры, чем в декабре 2021 года, а количество купленных гирлянд уменьшилось на 26,2%. Средняя стоимость, напротив, выросла: в декабре 2022 года средняя стоимость мишуры составила 80 рублей, а гирлянд - 279 рублей за штуку, а в 2021 году эти украшения обходились в 67 и 247 рублей соответственно. Однако желание сэкономить не снизило спрос на главный символ Нового года - елки. Отмечается, что их продажи в минувшем декабре увеличились на 11,5%. Кроме того, в 2021 году россияне приобретали елки в среднем за 2001 рубль, а в 2022 году - на 8,5% дешевле, за 1830 рублей. "Готовясь к новогодним застольям, россияне не стали запасаться лекарствами для улучшения пищеварения. В декабре 2022 года упаковок активированного угля купили на 19,7% меньше, чем в декабре 2021 года, а упаковок мезима - меньше на 20,2%. Уголь подорожал на 50,4% (в среднем с 35 до 53 рублей), а мезим на 13,1% (со 126 до 142 рублей)", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20230110/raskhody-1843836214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60