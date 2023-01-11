https://ria.ru/20230111/isk-1844119538.html
С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar
С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar - РИА Новости, 11.01.2023
С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar
Гражданин ФРГ Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, оглашенных в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:51
2023-01-11T13:51
2023-01-11T13:58
борис зимин
происшествия
германия
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданин ФРГ Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о заочном аресте предпринимателя Бориса Зимина*. "Бенедикт Соботка подал иск ещё в ноябре 2021 года и просит взыскать с виновных 4 миллиарда рублей", - зачитал материалы судья Алексей Криворучко. Как следует из ходатайства, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму 567 миллионов рублей. По версии следствия, его соучастниками были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей. Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230110/belkacar-1843997847.html
https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис зимин, происшествия, германия, россия
Борис Зимин, Происшествия, Германия, Россия
13:51 11.01.2023 (обновлено: 13:58 11.01.2023)
С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar
К Зимину и другим фигурантам дела об акциях BelkaCar подали иск на четыре миллиарда рублей
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданин ФРГ Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о заочном аресте предпринимателя Бориса Зимина*.
"Бенедикт Соботка подал иск ещё в ноябре 2021 года и просит взыскать с виновных 4 миллиарда рублей", - зачитал материалы судья Алексей Криворучко
.
Как следует из ходатайства, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму 567 миллионов рублей.
По версии следствия, его соучастниками были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей.
Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ
. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии
, Германии, ЮАР
и на Кипре
, но безуспешно.
Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.
Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома
" (бренд "Билайн
") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.