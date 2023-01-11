https://ria.ru/20230111/isk-1844119538.html

С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar

С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar - РИА Новости, 11.01.2023

С Зимина* попросили взыскать четыре миллиарда рублей по делу BelkaCar

Гражданин ФРГ Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, оглашенных в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:51

2023-01-11T13:58

борис зимин

происшествия

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844121380_0:543:1517:1396_1920x0_80_0_0_785b19304b827b345b636bb4aa750edf.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданин ФРГ Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о заочном аресте предпринимателя Бориса Зимина*. "Бенедикт Соботка подал иск ещё в ноябре 2021 года и просит взыскать с виновных 4 миллиарда рублей", - зачитал материалы судья Алексей Криворучко. Как следует из ходатайства, Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму 567 миллионов рублей. По версии следствия, его соучастниками были Ральф Новак и Ильнур Азмуханов – оба находятся под стражей. Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, которое сейчас объединено с делом Зимина*, было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы. Борис Зимин* - сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230110/belkacar-1843997847.html

https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис зимин, происшествия, германия, россия