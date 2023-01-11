https://ria.ru/20230111/fura-1844207397.html

В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра

В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.01.2023

В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра

Фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение по дороге временно перекрыто, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:58

2023-01-11T17:58

2023-01-11T17:58

происшествия

авто

карабудахкентский район

дтп

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение по дороге временно перекрыто, сообщает пресс-служба МВД региона. "Из-за сильного ветра сегодня на 832-м километре ФАД "Кавказ" на территории Карабудахкентского района водитель, управляя грузовым транспортным средством, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего движение на данном участке оказалось заблокировано", - говорится в сообщении. Объезд транспортных средств организован по автодороге "Манас - Зеленоморск - Аэропорт". Согласно данным Гидрометцентра Республики Дагестан, 11 и 12 января на территории республики ожидается усиление ветра до 18-28 метров в секунду.

https://ria.ru/20230111/pozhar-1844149721.html

карабудахкентский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, карабудахкентский район, дтп, республика дагестан, россия