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В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.01.2023
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В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра
В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра - РИА Новости, 11.01.2023
В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра
Фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение по дороге временно перекрыто, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:58
2023-01-11T17:58
происшествия
авто
карабудахкентский район
дтп
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение по дороге временно перекрыто, сообщает пресс-служба МВД региона. "Из-за сильного ветра сегодня на 832-м километре ФАД "Кавказ" на территории Карабудахкентского района водитель, управляя грузовым транспортным средством, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего движение на данном участке оказалось заблокировано", - говорится в сообщении. Объезд транспортных средств организован по автодороге "Манас - Зеленоморск - Аэропорт". Согласно данным Гидрометцентра Республики Дагестан, 11 и 12 января на территории республики ожидается усиление ветра до 18-28 метров в секунду.
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происшествия, авто, карабудахкентский район, дтп, республика дагестан, россия
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, ДТП, Республика Дагестан, Россия
17:58 11.01.2023
 
В Дагестане фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра

МВД: фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение перекрыто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Фура опрокинулась на трассе из-за сильного ветра в Дагестане, движение по дороге временно перекрыто, сообщает пресс-служба МВД региона.
"Из-за сильного ветра сегодня на 832-м километре ФАД "Кавказ" на территории Карабудахкентского района водитель, управляя грузовым транспортным средством, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего движение на данном участке оказалось заблокировано", - говорится в сообщении.
Объезд транспортных средств организован по автодороге "Манас - Зеленоморск - Аэропорт".
Согласно данным Гидрометцентра Республики Дагестан, 11 и 12 января на территории республики ожидается усиление ветра до 18-28 метров в секунду.
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