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Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства - РИА Новости, 11.01.2023
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Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства
Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства - РИА Новости, 11.01.2023
Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства
Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T02:00
2023-01-11T04:46
зиявудин магомедов
москва
россия
fesco
сумма
forbes
дальневосточное морское пароходство
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в 2 часа ночи, сообщил РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров. "Судья удовлетворила иск в полном объеме",- сказал Ошеров. Заседание длилось с раннего утра и закончилось около 2 часов ночи. До позднего вечера ответчики заявляли ходатайства, однако почти все судья отклонила. Рассмотрение дела по существу заняло пару часов. Двум адвокатам вызвали в суд скорую помощь. Ответчиками по иску замгенпрокурора выступали не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Среди них Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно), ряд компаний-акционеров. Судебное заседание началось с задержкой на час. Ответчики неоднократно просили отложить заседание и вызвать для дачи показаний директора кипрской структуры ДВМП Константина Привалова. Однако судья отказала во всех ходатайствах. Тогда ответчики обратили внимание, что несмотря на то, что Мещанский суд Москвы конфисковал акции в рамках уголовного дела, прокурор пытается обратить эти же акции в доход государства "лишь с целью, чтоб данное решение вступило в силу раньше, чем приговор". Ответчики также указывали, что изменять приговор может только высшая инстанция: "Хамовнический суд не наделён правом изменять решение Мещанского суда или отменять его", - и просили приостановить производство по делу, так как предмет спора тот же, что и конфискованные акции при вынесении приговора. Судья снова отказала. В свою очередь прокурор настаивал на разности правовых процессов, но не смог однозначно ответить на вопросы оппонентов, являются ли предметом иска те же акции, которые постановил конфисковать в приговоре Мещанский суд Москвы. Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова суд конфисковал пакет акций Fesco в пользу государства. Оба брата Магомедовых были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров - более 100 тысяч TEU.
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зиявудин магомедов, москва, россия, fesco, сумма, forbes, дальневосточное морское пароходство
Зиявудин Магомедов, Москва, Россия, FESCO, Сумма, Forbes, Дальневосточное морское пароходство
02:00 11.01.2023 (обновлено: 04:46 11.01.2023)
 
Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства

Суд изъял акции головной компании группы Fesco в доход государства по иску Генпрокуратуры

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКонтейнеровоз FESCO Sofia
Контейнеровоз FESCO Sofia - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в 2 часа ночи, сообщил РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров.
"Судья удовлетворила иск в полном объеме",- сказал Ошеров.
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Заседание длилось с раннего утра и закончилось около 2 часов ночи. До позднего вечера ответчики заявляли ходатайства, однако почти все судья отклонила. Рассмотрение дела по существу заняло пару часов. Двум адвокатам вызвали в суд скорую помощь.
Ответчиками по иску замгенпрокурора выступали не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Среди них Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно), ряд компаний-акционеров.
Судебное заседание началось с задержкой на час. Ответчики неоднократно просили отложить заседание и вызвать для дачи показаний директора кипрской структуры ДВМП Константина Привалова. Однако судья отказала во всех ходатайствах.
Тогда ответчики обратили внимание, что несмотря на то, что Мещанский суд Москвы конфисковал акции в рамках уголовного дела, прокурор пытается обратить эти же акции в доход государства "лишь с целью, чтоб данное решение вступило в силу раньше, чем приговор".
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Ответчики также указывали, что изменять приговор может только высшая инстанция: "Хамовнический суд не наделён правом изменять решение Мещанского суда или отменять его", - и просили приостановить производство по делу, так как предмет спора тот же, что и конфискованные акции при вынесении приговора. Судья снова отказала.
В свою очередь прокурор настаивал на разности правовых процессов, но не смог однозначно ответить на вопросы оппонентов, являются ли предметом иска те же акции, которые постановил конфисковать в приговоре Мещанский суд Москвы.
Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова суд конфисковал пакет акций Fesco в пользу государства.
Оба брата Магомедовых были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров - более 100 тысяч TEU.
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Зиявудин МагомедовМоскваРоссияFESCOСуммаForbesДальневосточное морское пароходство
 
 
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