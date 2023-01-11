https://ria.ru/20230111/evrosoyuz-1844156711.html

МИД: ЕС через НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем

МИД: ЕС через НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем - РИА Новости, 11.01.2023

МИД: ЕС через НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем

Евросоюз через партнерство с НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:37

2023-01-11T15:37

2023-01-11T15:37

в мире

мария захарова

йенс столтенберг

нато

евросоюз

китай

россия

евросовет

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз через партнерство с НАТО подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя совместную декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса. "В глобальном плане Евросоюз переходит на "новый уровень партнерства" с НАТО и таким образом подтягивается к геополитическому соперничеству с Китаем, обеспечению превосходства Североатлантического альянса в таких операционных областях, как защита критической инфраструктуры, космос, СМИ и даже борьба с изменениями климата", - говорится в заявлении. По его словам, совместная декларация – это "очередной панегирик философии западного превосходства", в котором "без всяких обиняков заявляется, что НАТО и ЕС будут использовать все политические, экономические и военные средства "в интересах нашего 1 миллиарда граждан", а весь остальной мир по сути рассматривается ими как враждебная среда. "Очевидно, что агрессивно-конфронтационные подходы НАТО и Евросоюза в отношении государств, проводящих самостоятельную внешнюю политику, попытки деления государств на "своих" и "чужих" будут только препятствовать мирному урегулированию конфликтов, ослаблять международную безопасность перед сохраняющимися вызовами терроризма, угроза которого, кстати, признается в документе", - добавила Захарова. Она отметила, что мотивы США предельно ясны – втянуть Евросоюз в объявленное Вашингтоном "глобальное соперничество".

https://ria.ru/20230111/obeschanie-1844017845.html

https://ria.ru/20230111/ssha-1844013832.html

https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

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в мире, мария захарова, йенс столтенберг, нато, евросоюз, китай, россия, евросовет, брюссель