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В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале - РИА Новости, 11.01.2023
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В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале
В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале - РИА Новости, 11.01.2023
В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила провести в Киеве совместное заседание членов ЕК и правительства Украины, сообщает... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:25
2023-01-11T21:26
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
еврокомиссия
киев
евросоюз
владимир зеленский
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила провести в Киеве совместное заседание членов ЕК и правительства Украины, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС. Согласно этой информации, глава ЕК планирует организовать такую встречу в первую неделю февраля. Ожидается, что в ней примут участие 10-15 еврокомиссаров. По соображениям безопасности других деталей по поводу этого совещания не приводится, однако речь идет о новой инициативе. В начале января по итогам телефонных переговоров между фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским было объявлено, что 3 февраля состоится саммит ЕС-Украина.
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, киев, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Еврокомиссия, Киев, Евросоюз, Владимир Зеленский
21:25 11.01.2023 (обновлено: 21:26 11.01.2023)
 
В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале

Ansa: встреча членов Еврокомиссии и правительства Украины может пройти в феврале

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 янв – РИА Новости. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила провести в Киеве совместное заседание членов ЕК и правительства Украины, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
Согласно этой информации, глава ЕК планирует организовать такую встречу в первую неделю февраля. Ожидается, что в ней примут участие 10-15 еврокомиссаров. По соображениям безопасности других деталей по поводу этого совещания не приводится, однако речь идет о новой инициативе. В начале января по итогам телефонных переговоров между фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским было объявлено, что 3 февраля состоится саммит ЕС-Украина.
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