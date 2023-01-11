https://ria.ru/20230111/evrokomissiya-1844254957.html

В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале

В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале - РИА Новости, 11.01.2023

В Еврокомиссии планируют встречу с правительством Украины в феврале

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила провести в Киеве совместное заседание членов ЕК и правительства Украины, сообщает... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:25

2023-01-11T21:25

2023-01-11T21:26

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

еврокомиссия

киев

евросоюз

владимир зеленский

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РИМ, 11 янв – РИА Новости. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила провести в Киеве совместное заседание членов ЕК и правительства Украины, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС. Согласно этой информации, глава ЕК планирует организовать такую встречу в первую неделю февраля. Ожидается, что в ней примут участие 10-15 еврокомиссаров. По соображениям безопасности других деталей по поводу этого совещания не приводится, однако речь идет о новой инициативе. В начале января по итогам телефонных переговоров между фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским было объявлено, что 3 февраля состоится саммит ЕС-Украина.

https://ria.ru/20230111/voyna-1844069940.html

украина

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, киев, евросоюз, владимир зеленский