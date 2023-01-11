https://ria.ru/20230111/evrokomissary-1844133585.html

Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ

Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023

Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие еврокомиссары планируют в начале февраля посетить Киев для консультаций "на самом высоком уровне",... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:43

2023-01-11T14:43

2023-01-11T15:01

в мире

киев

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

паоло джентилони

украина

евросоюз

валдис домбровскис

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие еврокомиссары планируют в начале февраля посетить Киев для консультаций "на самом высоком уровне", сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника ЕК."ЕС планирует провести консультации с Украиной на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что фон дер Ляйен предложила коллегам встретиться с украинскими властями "в Киеве в начале февраля".Согласно изданию, столицу Украины могут посетить "10-15 комиссаров", в частности, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html

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в мире, киев, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, украина, евросоюз, валдис домбровскис