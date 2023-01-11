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Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
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Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ
Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.01.2023
Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие еврокомиссары планируют в начале февраля посетить Киев для консультаций "на самом высоком уровне",... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:43
2023-01-11T15:01
в мире
киев
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
паоло джентилони
украина
евросоюз
валдис домбровскис
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие еврокомиссары планируют в начале февраля посетить Киев для консультаций "на самом высоком уровне", сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника ЕК."ЕС планирует провести консультации с Украиной на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что фон дер Ляйен предложила коллегам встретиться с украинскими властями "в Киеве в начале февраля".Согласно изданию, столицу Украины могут посетить "10-15 комиссаров", в частности, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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в мире, киев, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, украина, евросоюз, валдис домбровскис
В мире, Киев, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Паоло Джентилони, Украина, Евросоюз, Валдис Домбровскис
14:43 11.01.2023 (обновлено: 15:01 11.01.2023)
 
Еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля, сообщили СМИ

Politico: глава ЕК фон дер Ляйен и еврокомиссары планируют посетить Киев в начале февраля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие еврокомиссары планируют в начале февраля посетить Киев для консультаций "на самом высоком уровне", сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника ЕК.
"ЕС планирует провести консультации с Украиной на самом высоком уровне", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что фон дер Ляйен предложила коллегам встретиться с украинскими властями "в Киеве в начале февраля".
Согласно изданию, столицу Украины могут посетить "10-15 комиссаров", в частности, вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:52
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
 
В миреКиевЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенПаоло ДжентилониУкраинаЕвросоюзВалдис Домбровскис
 
 
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