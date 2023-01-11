https://ria.ru/20230111/durov-1844160490.html

Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым

Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым - РИА Новости, 11.01.2023

Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:46

2023-01-11T15:46

2023-01-11T15:46

в мире

павел дуров

дубай

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844159189_0:968:2048:2120_1920x0_80_0_0_5559b34b17ee36f5e9adfba35e4a37d3.jpg

ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщил эмиратский портал Group Fazza. Портал разместил фотографии, на которых видно, как Дуров разговаривает с правителем Дубая и его сыном во время приема во дворце Заабиль в Дубае. В Дубае находится штаб-квартира Telegram, в 2022 году, по информации СМИ, Дуров получил подданство ОАЭ.

https://ria.ru/20221206/telegram-1836827087.html

дубай

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, павел дуров, дубай, оаэ