https://ria.ru/20230111/durov-1844160490.html
Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым - РИА Новости, 11.01.2023
Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:46
2023-01-11T15:46
2023-01-11T15:46
в мире
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ДОХА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед провели встречу с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщил эмиратский портал Group Fazza. Портал разместил фотографии, на которых видно, как Дуров разговаривает с правителем Дубая и его сыном во время приема во дворце Заабиль в Дубае. В Дубае находится штаб-квартира Telegram, в 2022 году, по информации СМИ, Дуров получил подданство ОАЭ.
https://ria.ru/20221206/telegram-1836827087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел дуров, дубай, оаэ
В мире, Павел Дуров, Дубай, ОАЭ
Правитель Дубая встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым
Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум принял основателя Telegram Павла Дурова