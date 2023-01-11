https://ria.ru/20230111/duda-1844198651.html
"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину
"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину - РИА Новости, 11.01.2023
"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину
Польских пользователей Twitter возмутил визит президента Анджея Дуды в украинский Львов на встречу с Владимиром Зеленским и литовским лидером Гитанасом... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:34
2023-01-11T17:34
2023-01-11T20:21
в мире
степан бандера
анджей дуда
украина
польша
львов
twitter
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Польских пользователей Twitter возмутил визит президента Анджея Дуды в украинский Львов на встречу с Владимиром Зеленским и литовским лидером Гитанасом Науседой.Многие комментаторы отметили, что встреча политиков прошла в неподходящем месте."Встреча в том Львове, где нацисты несколько дней назад отмечали день рождения Бандеры, ты, предатель, плюешь на поляков", — написал участник обсуждения с ником remczyslaw."Приехали бы на прошлой неделе, успели бы на чествования Бандеры", — съязвил Intermag75."Встреча комиков стран Бермудского треугольника", — с иронией отметил GrzesioSzczupak."Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им все даем, а они плюют в лицо", — возмутился Beerus58324654."Киев, прежде всего, должен перестать поклоняться этому бандиту Бандере. Уже видно нежелание польского общества помогать, так как они то и дело видят, как чиновники из правительства Украины боготворят этого убийцу из УПА*", — заключила pazi415.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю возмущение празднованием дня рождения Степана Бандеры.Дело в том, что Варшава считает Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Историки расценивают произошедшее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230111/tanki-1844187224.html
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844125258.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/vstrecha-1844174414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степан бандера, анджей дуда, украина, польша, львов, twitter, украинская повстанческая армия
В мире, Степан Бандера, Анджей Дуда, Украина, Польша, Львов, Twitter, Украинская повстанческая армия
17:34 11.01.2023 (обновлено: 20:21 11.01.2023)
"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину
Пользователей Twitter оскорбил визит президента Польши Дуды во Львов, где чествуют Бандеру
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Польских пользователей Twitter
возмутил визит президента Анджея Дуды в украинский Львов на встречу с Владимиром Зеленским и литовским лидером Гитанасом Науседой.
Многие комментаторы отметили, что встреча политиков прошла в неподходящем месте.
"Встреча в том Львове, где нацисты несколько дней назад отмечали день рождения Бандеры, ты, предатель, плюешь на поляков", — написал участник обсуждения с ником remczyslaw.
"Приехали бы на прошлой неделе, успели бы на чествования Бандеры", — съязвил Intermag75.
"Вы договорились? Львов возвращается к законному владельцу?" — также сыронизировал kalamanavardze.
"Встреча комиков стран Бермудского треугольника", — с иронией отметил GrzesioSzczupak.
"Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им все даем, а они плюют в лицо", — возмутился Beerus58324654.
"Киев, прежде всего, должен перестать поклоняться этому бандиту Бандере. Уже видно нежелание польского общества помогать, так как они то и дело видят, как чиновники из правительства Украины боготворят этого убийцу из УПА*", — заключила pazi415.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю возмущение празднованием дня рождения Степана Бандеры.
Дело в том, что Варшава
считает Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Историки расценивают произошедшее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.