https://ria.ru/20230111/duda-1844198651.html

"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину

"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину - РИА Новости, 11.01.2023

"Пора возвращать Львов": поляков оскорбил жест Дуды, приехавшего на Украину

Польских пользователей Twitter возмутил визит президента Анджея Дуды в украинский Львов на встречу с Владимиром Зеленским и литовским лидером Гитанасом... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:34

2023-01-11T17:34

2023-01-11T20:21

в мире

степан бандера

анджей дуда

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twitter

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Польских пользователей Twitter возмутил визит президента Анджея Дуды в украинский Львов на встречу с Владимиром Зеленским и литовским лидером Гитанасом Науседой.Многие комментаторы отметили, что встреча политиков прошла в неподходящем месте."Встреча в том Львове, где нацисты несколько дней назад отмечали день рождения Бандеры, ты, предатель, плюешь на поляков", — написал участник обсуждения с ником remczyslaw."Приехали бы на прошлой неделе, успели бы на чествования Бандеры", — съязвил Intermag75."Встреча комиков стран Бермудского треугольника", — с иронией отметил GrzesioSzczupak."Вы ему там напомнили, что они до сих пор существуют благодаря Польше? Мы помогаем, а они разыгрывают культ Бандеры, ненавижу эту политику, мы им все даем, а они плюют в лицо", — возмутился Beerus58324654."Киев, прежде всего, должен перестать поклоняться этому бандиту Бандере. Уже видно нежелание польского общества помогать, так как они то и дело видят, как чиновники из правительства Украины боготворят этого убийцу из УПА*", — заключила pazi415.На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю возмущение празднованием дня рождения Степана Бандеры.Дело в том, что Варшава считает Бандеру идеологом событий 1943 года, которые называют Волынской резней. Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Историки расценивают произошедшее как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230111/tanki-1844187224.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844125258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/vstrecha-1844174414.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, степан бандера, анджей дуда, украина, польша, львов, twitter, украинская повстанческая армия