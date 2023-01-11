https://ria.ru/20230111/dokumenty-1844261630.html

Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США

Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США - РИА Новости, 11.01.2023

Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США

Президент США Джо Байден серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, бумаги пока... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T22:43

2023-01-11T22:43

2023-01-11T23:06

в мире

сша

администрация президента сша

джо байден

карин жан-пьер

вашингтон (штат)

украина

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, бумаги пока изучает минюст, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - сказала Жан-Пьер на брифинге.По ее словам, хотя с момента обнаружения документов - по данным американских СМИ, это произошло в начале ноября прошлого года - до появления информации о случившемся прошло два месяца, администрация считает, что правильно ведет себя в сложившейся ситуации. "Как только его (Байдена - ред.) адвокаты поняли, что документы там, они поступили правильно и немедленно сдали их в архив. Как он сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося", - сказала Жан-Пьер."Как сказал президент, как говорили мои коллеги, мы привержены совершению правильных действий, правильному поведению. Дальнейшие детали мы предоставим в подходящее время", - добавила она.Телеканал CBS News в понедельник сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844130508.html

https://ria.ru/20230111/bayden-1844018999.html

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вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, администрация президента сша, джо байден, карин жан-пьер, вашингтон (штат), украина