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Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США - РИА Новости, 11.01.2023
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Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США
Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США - РИА Новости, 11.01.2023
Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США
Президент США Джо Байден серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, бумаги пока... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:43
2023-01-11T23:06
в мире
сша
администрация президента сша
джо байден
карин жан-пьер
вашингтон (штат)
украина
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, бумаги пока изучает минюст, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - сказала Жан-Пьер на брифинге.По ее словам, хотя с момента обнаружения документов - по данным американских СМИ, это произошло в начале ноября прошлого года - до появления информации о случившемся прошло два месяца, администрация считает, что правильно ведет себя в сложившейся ситуации. "Как только его (Байдена - ред.) адвокаты поняли, что документы там, они поступили правильно и немедленно сдали их в архив. Как он сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося", - сказала Жан-Пьер."Как сказал президент, как говорили мои коллеги, мы привержены совершению правильных действий, правильному поведению. Дальнейшие детали мы предоставим в подходящее время", - добавила она.Телеканал CBS News в понедельник сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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в мире, сша, администрация президента сша, джо байден, карин жан-пьер, вашингтон (штат), украина
В мире, США, Администрация президента США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Вашингтон (штат), Украина
22:43 11.01.2023 (обновлено: 23:06 11.01.2023)
 
Найденные у Байдена секретные документы изучает Минюст США

Белый дом: Байден серьезно относится к найденным секретным документам, их изучает Минюст

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, бумаги пока изучает минюст, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 14:32
В конгрессе США начали расследование о секретных документах в офисе Байдена
По ее словам, хотя с момента обнаружения документов - по данным американских СМИ, это произошло в начале ноября прошлого года - до появления информации о случившемся прошло два месяца, администрация считает, что правильно ведет себя в сложившейся ситуации. "Как только его (Байдена - ред.) адвокаты поняли, что документы там, они поступили правильно и немедленно сдали их в архив. Как он сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося", - сказала Жан-Пьер.
"Как сказал президент, как говорили мои коллеги, мы привержены совершению правильных действий, правильному поведению. Дальнейшие детали мы предоставим в подходящее время", - добавила она.
Телеканал CBS News в понедельник сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 02:51
Байден прокомментировал обнаружение секретных документов в его офисе
 
В миреСШААдминистрация президента СШАДжо БайденКарин Жан-ПьерВашингтон (штат)Украина
 
 
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