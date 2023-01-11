Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков
Песков: рано говорить о потерях доходов от энергоресурсов, нет фактуры для таких прогнозов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов нет фактуры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, вы знаете, конечно, наверное, лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока, безусловно, рано", - сказал Песков журналистам.
Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро, в Хельсинки ожидают, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов.
Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки).
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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