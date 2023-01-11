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Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
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Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков
Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков - РИА Новости, 11.01.2023
Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков
Пока рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов нет фактуры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:13
2023-01-11T12:13
экономика
александр новак
россия
хельсинки
австралия
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов нет фактуры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ну, вы знаете, конечно, наверное, лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока, безусловно, рано", - сказал Песков журналистам. Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро, в Хельсинки ожидают, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов. Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки). С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20230111/potolok-1844083710.html
https://ria.ru/20221223/resursy-1840743940.html
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экономика, александр новак, россия, хельсинки, австралия, евросоюз, дмитрий песков
Экономика, Александр Новак, Россия, Хельсинки, Австралия, Евросоюз, Дмитрий Песков
12:13 11.01.2023
 
Говорить о потерях доходов от энергоресурсов рано, заявил Песков

Песков: рано говорить о потерях доходов от энергоресурсов, нет фактуры для таких прогнозов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пока рано говорить о каких-то потерях Россией доходов от энергоресурсов, для таких прогнозов нет фактуры, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, вы знаете, конечно, наверное, лучше спрашивать наших специалистов об этом, в первую очередь курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока, безусловно, рано", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 12:07
Россия пока не сталкивалась с потолком цен на энергоресурсы, заявил Песков
Ранее Хельсинский центр исследований в области энергетики оценил потери России из-за потолка цен на нефть в 160 миллиардов евро, в Хельсинки ожидают, что после 5 февраля, после начала действия эмбарго, этот показатель вырастет до 280 миллиардов.
Президент РФ в конце декабря своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти документ запрещает такие поставки с 1 февраля, а по нефтепродуктам дату определит правительство РФ. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в связи с этим готова на сокращение добычи, которое в начале текущего года может составить 5-7% (500-700 тысяч баррелей в сутки).
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 10:14
Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияХельсинкиАвстралияЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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