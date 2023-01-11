https://ria.ru/20230111/byt-1842037576.html
Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде
Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде - РИА Новости, 11.01.2023
Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде
Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:34
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы были в каждом доме, а современные дети, да и многие взрослые не сразу догадаются об их предназначении. О знаковых предметах из СССР — в материале РИА Новости. Пишущая машинкаВ начале XX века в России пользовались американскими и немецкими пишущими машинкам. В 1929-м в Казанской механической мастерской "Татязмаш" создали первую советскую — "Яналиф". Необычное название — в честь алфавита, который разрабатывали для тюркоязычных народов СССР. В 1930-х здесь выпускали машинки для 44 языков. Импортировали в Турцию, Монголию, Китай.Сегодня их собирают коллекционеры, фотографам они нужны как реквизит.Фотоаппарат "ФЭД" (Феликс Эдмундович Дзержинский) — это нелегальная копия немецкой камеры Leica, значительно уступавшая оригиналу в качестве. Внизу на корпусе был выбит номер и название завода, а также надпись "НКВД".Отсюда пошли слухи о том, что фотоаппараты изготавливали заключенные. На самом деле все важные заводы курировались НКВД, отсюда и надпись.Сегодня ценители винтажа приобретают эти раритеты, чтобы делать снимки "как в Советском Союзе".Дисковый телефонТелефонные аппараты VEF выпускались в Латвии государственным электротехническим заводом еще с 1919-го. У ранних моделей на диске были не только цифры, но и буквы — потому что в номерах абонентов — в те времена очень коротких — использовался алфавит.Дисковые телефоны до сих пор используют на некоторых предприятиях и в ведомствах.Проигрыватели музыкиВ начале XX века музыка звучала из граммофонов и патефонов. В 1933-м в Коломне открыли патефонный завод. Выпускали 250 тысяч проигрывателей в год. В этом городе есть соответствующий музей. Для тех, кто приобретает такие проигрыватели, важен дух времени, ощущения от прослушивания пластинки с поскрипыванием иглы. Классические же патефоны — ценный антиквариат.Механические проигрыватели сменили радиолы — электрические, со встроенным радиоприемником. Их делали в Прибалтике.Позже в СССР пришли импортные магнитофоны — их покупали или за рубежом, или в магазине "Березка" по специальным талонам. Именно такой звучит в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", и три подобных аппарата воруют у Шпака.Техника для съемок и просмотра видеоВидеомагнитофоны тогда еще не изобрели. Но это не значит, что советские люди были лишены кино и мультфильмов. Помогали компактные пленочные камеры "Кварц" — правда, снять можно было только лишь сюжет на несколько минут. А потом эту пленку требовалось еще и проявить.Карманный утюгУтюжок "Стрелка" разработали для мужчин, которые ездили в командировки — чтобы делать стрелки на брюках. Выпускали в 1960-е.Стиральные доскиПредмет, который хозяйки вспоминают с ужасом. Похожие конструкции применяли в прошлых веках во многих странах, запатентовать их пытались в США. Интересно, что, помимо больших досок, в СССР делали и маленькие — в качестве игрушек для детей, чтобы те с ранних лет учились домашнему труду.Ковер на стенеКак отмечают организаторы выставки "Ревизия. История", которая проходила в рамках международного фестиваля дизайна Design Act, ковер был "квинтэссенцией советского быта". Были ковры в честь Олимпиады-80 — с логотипом, беговыми дорожками, эмблемой, которую придумали Владимир Арсеньев, Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов.Сейчас пестрые ковры в советском стиле чаще встретишь не в квартирах, а в творческих пространствах и клубах. Часто устраивают фотосессии на этом фоне.Почему мы хотим туда вернуться? Советский быт при всех недостатках обладает особым очарованием. Сегодня везде открывают музеи, антикафе, кластеры и творческие проекты, посвященные СССР. И это вполне естественно, добавляет эксперт. Старшие застали хотя бы небольшой отрезок того времени, младшим хочется изучить его — через предметы в том числе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Культура, Технологии, Россия, СССР, Ленинград, Ленинград, 100 лет СССР
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы были в каждом доме, а современные дети, да и многие взрослые не сразу догадаются об их предназначении. О знаковых предметах из СССР — в материале РИА Новости.
В начале XX века в России пользовались американскими и немецкими пишущими машинкам. В 1929-м в Казанской механической мастерской "Татязмаш" создали первую советскую — "Яналиф". Необычное название — в честь алфавита, который разрабатывали для тюркоязычных народов СССР.
В 1930-х здесь выпускали машинки для 44 языков. Импортировали в Турцию, Монголию, Китай.
Сегодня их собирают коллекционеры, фотографам они нужны как реквизит.
"Самыми популярными были "Зенит" и "ФЭД", — говорит Руслан Боисов, коллекционер из Санкт-Петербурга. — "Зенит" — первая зеркалка в СССР, за ним действительно гонялись".
"ФЭД" (Феликс Эдмундович Дзержинский) — это нелегальная копия немецкой камеры Leica, значительно уступавшая оригиналу в качестве. Внизу на корпусе был выбит номер и название завода, а также надпись "НКВД".
Отсюда пошли слухи о том, что фотоаппараты изготавливали заключенные. На самом деле все важные заводы курировались НКВД, отсюда и надпись.
"А еще была "Смена" — простейшая камера, немудреную механику которой очень сложно было сломать, — добавляет Боисов — Дешевая, доступная каждому".
Сегодня ценители винтажа приобретают эти раритеты, чтобы делать снимки "как в Советском Союзе".
Телефонные аппараты VEF выпускались в Латвии государственным электротехническим заводом еще с 1919-го. У ранних моделей на диске были не только цифры, но и буквы — потому что в номерах абонентов — в те времена очень коротких — использовался алфавит.
Дисковые телефоны до сих пор используют на некоторых предприятиях и в ведомствах.
В начале XX века музыка звучала из граммофонов и патефонов.
"Граммофон — стационарное устройство с большой трубой, — объясняет Максим Емелин, диджей и музыкант. — Патефон — переносная версия в виде чемоданчика".
В 1933-м в Коломне открыли патефонный завод. Выпускали 250 тысяч проигрывателей в год. В этом городе есть соответствующий музей.
"Сейчас достаточно популярны современные виниловые проигрыватели с дизайном патефонов, — отмечает Емелин. — Их можно подключить к компьютеру, сделать запись. Но это больше элемент интерьера, чем аудиотехника".
Для тех, кто приобретает такие проигрыватели, важен дух времени, ощущения от прослушивания пластинки с поскрипыванием иглы. Классические же патефоны — ценный антиквариат.
Механические проигрыватели сменили радиолы — электрические, со встроенным радиоприемником. Их делали в Прибалтике.
Позже в СССР пришли импортные магнитофоны — их покупали или за рубежом, или в магазине "Березка" по специальным талонам. Именно такой звучит в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", и три подобных аппарата воруют у Шпака.
Техника для съемок и просмотра видео
Видеомагнитофоны тогда еще не изобрели. Но это не значит, что советские люди были лишены кино и мультфильмов. Помогали компактные пленочные камеры "Кварц" — правда, снять можно было только лишь сюжет на несколько минут. А потом эту пленку требовалось еще и проявить.
Утюжок "Стрелка" разработали для мужчин, которые ездили в командировки — чтобы делать стрелки на брюках. Выпускали в 1960-е.
Предмет, который хозяйки вспоминают с ужасом. Похожие конструкции применяли в прошлых веках во многих странах, запатентовать их пытались в США. Интересно, что, помимо больших досок, в СССР делали и маленькие — в качестве игрушек для детей, чтобы те с ранних лет учились домашнему труду.
Как отмечают организаторы выставки "Ревизия. История", которая проходила в рамках международного фестиваля дизайна Design Act, ковер был "квинтэссенцией советского быта".
Были ковры в честь Олимпиады-80 — с логотипом, беговыми дорожками, эмблемой, которую придумали Владимир Арсеньев, Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов.
"Покупка ковра — важное событие, — рассказывает Дарья Есенина, журналист, блогер, автор телеграм-канала "РетроДаша". — Он был почти членом семьи. Как и телевизор. Думаю, это один из символов эпохи".
Сейчас пестрые ковры в советском стиле чаще встретишь не в квартирах, а в творческих пространствах и клубах. Часто устраивают фотосессии на этом фоне.
Почему мы хотим туда вернуться?
Советский быт при всех недостатках обладает особым очарованием. Сегодня везде открывают музеи, антикафе, кластеры и творческие проекты, посвященные СССР.
"Любой антиквариат вызывает интерес, независимо от эпохи, — отмечает Дарья Есенина. — Но советское прошлое привлекает особое внимание".
И это вполне естественно, добавляет эксперт. Старшие застали хотя бы небольшой отрезок того времени, младшим хочется изучить его — через предметы в том числе.