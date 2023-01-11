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Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде - РИА Новости, 11.01.2023
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Культура
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Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде
Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде - РИА Новости, 11.01.2023
Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде
Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:00
2023-01-11T08:34
культура
технологии
россия
ссср
ленинград
ленинград
100 лет ссср
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы были в каждом доме, а современные дети, да и многие взрослые не сразу догадаются об их предназначении. О знаковых предметах из СССР — в материале РИА Новости. Пишущая машинкаВ начале XX века в России пользовались американскими и немецкими пишущими машинкам. В 1929-м в Казанской механической мастерской "Татязмаш" создали первую советскую — "Яналиф". Необычное название — в честь алфавита, который разрабатывали для тюркоязычных народов СССР. В 1930-х здесь выпускали машинки для 44 языков. Импортировали в Турцию, Монголию, Китай.Сегодня их собирают коллекционеры, фотографам они нужны как реквизит.Фотоаппарат "ФЭД" (Феликс Эдмундович Дзержинский) — это нелегальная копия немецкой камеры Leica, значительно уступавшая оригиналу в качестве. Внизу на корпусе был выбит номер и название завода, а также надпись "НКВД".Отсюда пошли слухи о том, что фотоаппараты изготавливали заключенные. На самом деле все важные заводы курировались НКВД, отсюда и надпись.Сегодня ценители винтажа приобретают эти раритеты, чтобы делать снимки "как в Советском Союзе".Дисковый телефонТелефонные аппараты VEF выпускались в Латвии государственным электротехническим заводом еще с 1919-го. У ранних моделей на диске были не только цифры, но и буквы — потому что в номерах абонентов — в те времена очень коротких — использовался алфавит.Дисковые телефоны до сих пор используют на некоторых предприятиях и в ведомствах.Проигрыватели музыкиВ начале XX века музыка звучала из граммофонов и патефонов. В 1933-м в Коломне открыли патефонный завод. Выпускали 250 тысяч проигрывателей в год. В этом городе есть соответствующий музей. Для тех, кто приобретает такие проигрыватели, важен дух времени, ощущения от прослушивания пластинки с поскрипыванием иглы. Классические же патефоны — ценный антиквариат.Механические проигрыватели сменили радиолы — электрические, со встроенным радиоприемником. Их делали в Прибалтике.Позже в СССР пришли импортные магнитофоны — их покупали или за рубежом, или в магазине "Березка" по специальным талонам. Именно такой звучит в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", и три подобных аппарата воруют у Шпака.Техника для съемок и просмотра видеоВидеомагнитофоны тогда еще не изобрели. Но это не значит, что советские люди были лишены кино и мультфильмов. Помогали компактные пленочные камеры "Кварц" — правда, снять можно было только лишь сюжет на несколько минут. А потом эту пленку требовалось еще и проявить.Карманный утюгУтюжок "Стрелка" разработали для мужчин, которые ездили в командировки — чтобы делать стрелки на брюках. Выпускали в 1960-е.Стиральные доскиПредмет, который хозяйки вспоминают с ужасом. Похожие конструкции применяли в прошлых веках во многих странах, запатентовать их пытались в США. Интересно, что, помимо больших досок, в СССР делали и маленькие — в качестве игрушек для детей, чтобы те с ранних лет учились домашнему труду.Ковер на стенеКак отмечают организаторы выставки "Ревизия. История", которая проходила в рамках международного фестиваля дизайна Design Act, ковер был "квинтэссенцией советского быта". Были ковры в честь Олимпиады-80 — с логотипом, беговыми дорожками, эмблемой, которую придумали Владимир Арсеньев, Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов.Сейчас пестрые ковры в советском стиле чаще встретишь не в квартирах, а в творческих пространствах и клубах. Часто устраивают фотосессии на этом фоне.Почему мы хотим туда вернуться? Советский быт при всех недостатках обладает особым очарованием. Сегодня везде открывают музеи, антикафе, кластеры и творческие проекты, посвященные СССР. И это вполне естественно, добавляет эксперт. Старшие застали хотя бы небольшой отрезок того времени, младшим хочется изучить его — через предметы в том числе.
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Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
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РИА Новости
1
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96
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технологии, россия, ссср, ленинград, ленинград, 100 лет ссср
Культура, Технологии, Россия, СССР, Ленинград, Ленинград, 100 лет СССР
08:00 11.01.2023 (обновлено: 08:34 11.01.2023)
 

Карманный утюг, "Зенит" и патефон: какие вещи из СССР снова в моде

© РИА Новости / Андрей Мосиенко / Перейти в медиабанкМужчина фотографирует на фотоаппарат ФЭД
Мужчина фотографирует на фотоаппарат ФЭД - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Андрей Мосиенко
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Советские раритеты коллекционируют, их разыскивают поклонники винтажа. Дисковый телефон, проигрыватель виниловых пластинок, фотоаппарат — когда-то эти предметы были в каждом доме, а современные дети, да и многие взрослые не сразу догадаются об их предназначении. О знаковых предметах из СССР — в материале РИА Новости.

Пишущая машинка

© РИА Новости / В. Колинько / Перейти в медиабанкЭлектромеханическая канцелярская печатная машинка "Ятрань", выпускаемая Кировоградским заводом пишущих машинок
Электромеханическая канцелярская печатная машинка Ятрань, выпускаемая Кировоградским заводом пишущих машино - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / В. Колинько
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Электромеханическая канцелярская печатная машинка "Ятрань", выпускаемая Кировоградским заводом пишущих машинок
В начале XX века в России пользовались американскими и немецкими пишущими машинкам. В 1929-м в Казанской механической мастерской "Татязмаш" создали первую советскую — "Яналиф". Необычное название — в честь алфавита, который разрабатывали для тюркоязычных народов СССР.
В 1930-х здесь выпускали машинки для 44 языков. Импортировали в Турцию, Монголию, Китай.
Сегодня их собирают коллекционеры, фотографам они нужны как реквизит.

Фотоаппарат

© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в медиабанкСоветский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат "Зенит-5" Красногорского механического завода
Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат Зенит-5 Красногорского механического завода - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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Советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат "Зенит-5" Красногорского механического завода

"Самыми популярными были "Зенит" и "ФЭД", — говорит Руслан Боисов, коллекционер из Санкт-Петербурга. — "Зенит" — первая зеркалка в СССР, за ним действительно гонялись".

"ФЭД" (Феликс Эдмундович Дзержинский) — это нелегальная копия немецкой камеры Leica, значительно уступавшая оригиналу в качестве. Внизу на корпусе был выбит номер и название завода, а также надпись "НКВД".
Отсюда пошли слухи о том, что фотоаппараты изготавливали заключенные. На самом деле все важные заводы курировались НКВД, отсюда и надпись.

"А еще была "Смена" — простейшая камера, немудреную механику которой очень сложно было сломать, — добавляет Боисов — Дешевая, доступная каждому".

Сегодня ценители винтажа приобретают эти раритеты, чтобы делать снимки "как в Советском Союзе".

Дисковый телефон

© Fotolia / andongobДисковый телефон
Дисковый телефон - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Fotolia / andongob
Дисковый телефон
Телефонные аппараты VEF выпускались в Латвии государственным электротехническим заводом еще с 1919-го. У ранних моделей на диске были не только цифры, но и буквы — потому что в номерах абонентов — в те времена очень коротких — использовался алфавит.
Дисковые телефоны до сих пор используют на некоторых предприятиях и в ведомствах.

Проигрыватели музыки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПроигрыватель в музее "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" в Коломне
Проигрыватель в музей Арткоммуналка. Ерофеев и Другие в Коломне - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Проигрыватель в музее "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие" в Коломне
В начале XX века музыка звучала из граммофонов и патефонов.

"Граммофон — стационарное устройство с большой трубой, — объясняет Максим Емелин, диджей и музыкант. — Патефон — переносная версия в виде чемоданчика".

В 1933-м в Коломне открыли патефонный завод. Выпускали 250 тысяч проигрывателей в год. В этом городе есть соответствующий музей.

"Сейчас достаточно популярны современные виниловые проигрыватели с дизайном патефонов, — отмечает Емелин. — Их можно подключить к компьютеру, сделать запись. Но это больше элемент интерьера, чем аудиотехника".

Для тех, кто приобретает такие проигрыватели, важен дух времени, ощущения от прослушивания пластинки с поскрипыванием иглы. Классические же патефоны — ценный антиквариат.
Механические проигрыватели сменили радиолы — электрические, со встроенным радиоприемником. Их делали в Прибалтике.
Позже в СССР пришли импортные магнитофоны — их покупали или за рубежом, или в магазине "Березка" по специальным талонам. Именно такой звучит в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", и три подобных аппарата воруют у Шпака.

Техника для съемок и просмотра видео

© РИА Новости / Дмитрий Дебабов / Перейти в медиабанкСоветский кинооператор Эдуард Тиссэ
Советский кинооператор Эдуард Тиссэ - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Советский кинооператор Эдуард Тиссэ
Видеомагнитофоны тогда еще не изобрели. Но это не значит, что советские люди были лишены кино и мультфильмов. Помогали компактные пленочные камеры "Кварц" — правда, снять можно было только лишь сюжет на несколько минут. А потом эту пленку требовалось еще и проявить.

Карманный утюг

Утюжок "Стрелка" разработали для мужчин, которые ездили в командировки — чтобы делать стрелки на брюках. Выпускали в 1960-е.

Стиральные доски

Предмет, который хозяйки вспоминают с ужасом. Похожие конструкции применяли в прошлых веках во многих странах, запатентовать их пытались в США. Интересно, что, помимо больших досок, в СССР делали и маленькие — в качестве игрушек для детей, чтобы те с ранних лет учились домашнему труду.

Ковер на стене

© РИА Новости / Юрий Куйдин / Перейти в медиабанкСупруга старшего чабана колхоза имени Ленина, народного депутата Энбекшиказахского районного совета Асылбека Ажимуратова Алма во время уборки квартиры, Казахская ССР
Супруга старшего чабана колхоза имени Ленина, народного депутата Энбекшиказахского районного совета Асылбека Ажимуратова Алма во время уборки квартиры, Казахская ССР - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Супруга старшего чабана колхоза имени Ленина, народного депутата Энбекшиказахского районного совета Асылбека Ажимуратова Алма во время уборки квартиры, Казахская ССР
Как отмечают организаторы выставки "Ревизия. История", которая проходила в рамках международного фестиваля дизайна Design Act, ковер был "квинтэссенцией советского быта".
Были ковры в честь Олимпиады-80 — с логотипом, беговыми дорожками, эмблемой, которую придумали Владимир Арсеньев, Валерий Акопов, Василий Дьяконов и Игорь Кравцов.

"Покупка ковра — важное событие, — рассказывает Дарья Есенина, журналист, блогер, автор телеграм-канала "РетроДаша". — Он был почти членом семьи. Как и телевизор. Думаю, это один из символов эпохи".

Сейчас пестрые ковры в советском стиле чаще встретишь не в квартирах, а в творческих пространствах и клубах. Часто устраивают фотосессии на этом фоне.

Почему мы хотим туда вернуться?

Советский быт при всех недостатках обладает особым очарованием. Сегодня везде открывают музеи, антикафе, кластеры и творческие проекты, посвященные СССР.

"Любой антиквариат вызывает интерес, независимо от эпохи, — отмечает Дарья Есенина. — Но советское прошлое привлекает особое внимание".

И это вполне естественно, добавляет эксперт. Старшие застали хотя бы небольшой отрезок того времени, младшим хочется изучить его — через предметы в том числе.
Девочка украшает елку - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 08:00Культура
Новая старая мода — елка в стиле СССР. История игрушек
 
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