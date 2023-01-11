https://ria.ru/20230111/bordinov-1844216069.html

В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов

В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов - РИА Новости, 11.01.2023

В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов

Кавээнщик и автор YouTube-канала "Тяпа" Артем Бординов пропал в Пензе, сообщил портал 1PNZ.ru. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:26

2023-01-11T18:26

2023-01-11T18:26

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пенза

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кавээнщик и автор YouTube-канала "Тяпа" Артем Бординов пропал в Пензе, сообщил портал 1PNZ.ru.Актер перестал выходить на связь девятого января. К поиску артиста подключился отряд "Лиза Алерт". Кроме того, в день исчезновения блогер надел серые штаны, синюю куртку, черную шапку и черные сапоги-дутики. Артем Бординов был участником Высшей лиги КВН. Он выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже он создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. В 2017 году артист снялся в веб-сериале "Зема". Также он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего. Ранее в Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева. Его увидели в городе местные жители и сообщили об этом в полицию.

https://ria.ru/20220829/utrata-1812786626.html

пенза

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

квн, пенза, шоу-бизнес