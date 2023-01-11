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В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов - РИА Новости, 11.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230111/bordinov-1844216069.html
В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов
В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов - РИА Новости, 11.01.2023
В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов
Кавээнщик и автор YouTube-канала "Тяпа" Артем Бординов пропал в Пензе, сообщил портал 1PNZ.ru. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:26
2023-01-11T18:26
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кавээнщик и автор YouTube-канала "Тяпа" Артем Бординов пропал в Пензе, сообщил портал 1PNZ.ru.Актер перестал выходить на связь девятого января. К поиску артиста подключился отряд "Лиза Алерт". Кроме того, в день исчезновения блогер надел серые штаны, синюю куртку, черную шапку и черные сапоги-дутики. Артем Бординов был участником Высшей лиги КВН. Он выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже он создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. В 2017 году артист снялся в веб-сериале "Зема". Также он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего. Ранее в Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева. Его увидели в городе местные жители и сообщили об этом в полицию.
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квн, пенза, шоу-бизнес
Шоубиз, КВН, Пенза, Шоу-бизнес
18:26 11.01.2023
 
В Пензе пропал игрок КВН Артем Бординов

В Пензе начались поиски пропавшего игрока КВН и блогера Артема Бординова

© ТЯПА/YouTubeАртем Бординов
Артем Бординов
© ТЯПА/YouTube
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кавээнщик и автор YouTube-канала "Тяпа" Артем Бординов пропал в Пензе, сообщил портал 1PNZ.ru.
Актер перестал выходить на связь девятого января. К поиску артиста подключился отряд "Лиза Алерт".

"Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза, темные волосы. Носит бороду и усы", – сообщил источник.

Кроме того, в день исчезновения блогер надел серые штаны, синюю куртку, черную шапку и черные сапоги-дутики.
Артем Бординов был участником Высшей лиги КВН. Он выступал в составе команды "С.У.Р.А". Позже он создал YouTube-канал "Тяпа", где выкладывал юмористические скетчи. В 2017 году артист снялся в веб-сериале "Зема". Также он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего.
Ранее в Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева. Его увидели в городе местные жители и сообщили об этом в полицию.
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