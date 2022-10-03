Рейтинг@Mail.ru
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821125966.html
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева
Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:48
2022-10-03T13:35
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821075482_0:351:1925:1434_1920x0_80_0_0_c7e4182e87eae79f72fad01e3f1da07b.jpg
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю.Поиски певца начались после того, как в соцсетях появилась информация о том, что 2 октября он ушел на пляж купаться и не вернулся. Как пояснили в СК, сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской и сообщили об этом в полицию."В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи &lt;…&gt;, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился", — сказали в ведомстве.Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821086209.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821075482_0:332:1925:1776_1920x0_80_0_0_9f6b028eec2e8d34e8243796619699c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, сочи, происшествия
Россия, Краснодарский край, Сочи, Происшествия, Шоубиз
12:48 03.10.2022 (обновлено: 13:35 03.10.2022)
 
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева

В Сочи нашелся пропавший накануне певец Константин Легостаев

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Константин Легостаев
Певец Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Константин Легостаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю.
Поиски певца начались после того, как в соцсетях появилась информация о том, что 2 октября он ушел на пляж купаться и не вернулся. Как пояснили в СК, сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской и сообщили об этом в полицию.
"В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи <…>, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился", — сказали в ведомстве.
Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.
Певец Константин Легостаев
Вчера, 10:31Шоубиз
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева
 
ШоубизРоссияКраснодарский крайСочиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала