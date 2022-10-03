https://ria.ru/20221003/legostaev-1821125966.html

В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева

В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022

В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева

Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:48

2022-10-03T12:48

2022-10-03T13:35

россия

краснодарский край

сочи

происшествия

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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю.Поиски певца начались после того, как в соцсетях появилась информация о том, что 2 октября он ушел на пляж купаться и не вернулся. Как пояснили в СК, сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской и сообщили об этом в полицию."В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи <…>, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился", — сказали в ведомстве.Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.

https://ria.ru/20221003/legostaev-1821086209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, происшествия