https://ria.ru/20221003/legostaev-1821125966.html
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева
Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:48
2022-10-03T12:48
2022-10-03T13:35
россия
краснодарский край
сочи
происшествия
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Певец Константин Легостаев, пропавший накануне в Сочи, нашелся и сейчас находится в следственном отделе, заявила пресс-служба главка СК по Краснодарскому краю.Поиски певца начались после того, как в соцсетях появилась информация о том, что 2 октября он ушел на пляж купаться и не вернулся. Как пояснили в СК, сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской и сообщили об этом в полицию."В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи <…>, проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился", — сказали в ведомстве.Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821086209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сочи, происшествия
Россия, Краснодарский край, Сочи, Происшествия, Шоубиз
12:48 03.10.2022 (обновлено: 13:35 03.10.2022)
В Сочи нашли пропавшего певца Легостаева
В Сочи нашелся пропавший накануне певец Константин Легостаев