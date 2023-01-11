https://ria.ru/20230111/benzin-1844244989.html
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина - РИА Новости, 11.01.2023
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина
Средняя розничная цена бензина в России за новогодние праздники, с 1 по 9 января, снизилась на 0,02%, а дизельное топливо подорожало на 0,49%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:56
2023-01-11T19:56
2023-01-11T19:57
экономика
аи-92
аи-95
аи-98
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
бензин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России за новогодние праздники, с 1 по 9 января, снизилась на 0,02%, а дизельное топливо подорожало на 0,49%, свидетельствуют материалы Росстата. По состоянию на 9 января бензин в среднем стоил 50,83 рубля за литр, в частности марка АИ-92 стоила 47,18 рубля, АИ-95 - 51,34 рубля, АИ-98 - 61,61 рубля. Цена дизельного топлива составила 58,7 рубля за литр. При этом за две прошедшие недели с 26 декабря по 9 января бензин подешевел на 0,04% (АИ-92 - на 0,06%, АИ-95 - на 0,02%, АИ-98 подорожал на 0,05%), дизельное топливо прибавило в цене 0,57%. За праздничные дни с 1 по 9 января рост цен на бензин был отмечен в 10 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Сахалинской области – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 10 субъектах. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.
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экономика, аи-92, аи-95, аи-98, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, бензин
Экономика, АИ-92, АИ-95, АИ-98, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Бензин
19:56 11.01.2023 (обновлено: 19:57 11.01.2023)
В России за новогодние праздники снизилась средняя розничная цена бензина
Росстат сообщил о снижении розничной цены бензина на 0,02 процента за новогодние праздники